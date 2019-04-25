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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.04.2019 - 08:39, Son Güncelleme:

Honor kayıp telefonunu arıyor: Bulana 33 bin TL ödül!

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Honor kayıp telefonunu arıyor: Bulana 33 bin TL ödül!

Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin alt markası olan Honor, kayıplara karışan prototip telefonunun peşine düştü. Ürünü bulup Honor'a teslim edene ise 33 bin TL ödül verilecek.

Ülkemizde özellikle düşük fiyatlı telefonlarıyla yüksek performans sunan telefonlarıyla dikkat çeken Honor, bu kez kaybolan bir telefon prototipini arıyor. Honor 20 modeline ait bir prototipin çalınması veya kaybolması durumu ortaya çıktığında şirket, aldığı bir kararla telefonu bulana ödül verileceğini açıkladı. Prototip telefonlar, genel olarak telefon üreticilerinin yeni oyuncaklarını satışa sunmadan önce bazı çalışanlarına ürünü test ettirmesi amacıyla veriliyor. Ancak Honor 20'ye ait bir prototip ürünün ortadan kaybolması, şirkette büyük yankı buldu.

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Kaybolan ürünün son olarak telefonu taşıyan Honor çalışanı Moritz Scheidl'in üzerinde olduğu, Scheidl'in trene binip Münih'e geri dönmesi sırasında olayın yaşandığı sanılıyor. Scheidl, sırt çantasını açtığında prototip ürünü bulamayınca telefonun hırsızlık sonucu ortadan kaybolduğu ihtimali ağırlık kazanıyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından ise şirket, yayınladığı bir ilanda kaybolan telefonunu geri getirenlere ödül vereceğini duyurdu. Ödül ise 5 bin euro olarak açıklandı; yani TL karşılığı yaklaşık 33 bin TL'den söz ediyoruz. 

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Telefonun ayırıcı özelliği olarak arka kapağın ve kameraların tasarımını gizli tutan gri bir kılıfın takılı olduğu da belirtildi. 

Her ne kadar Honor, kaybolan telefonunun peşine düşse de, bazı kullanıcılar ise Honor'un yeni telefonunun duyurusundan önce adından söz ettirmek için bunu bir pazarlama hamlesi olarak yaptığını düşünüyor. 

Huawei Mate X Pro: MacBook Pro'ya meydan okuyorHuawei'nin Türkiye'ye de getirmesi beklenen yeni nesil ince dizüstü bilgisayarı Huawei MateBook X Pro, Apple'ın MaxBook Pro'larına meydan okuyacak.Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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