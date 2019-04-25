Honor kayıp telefonunu arıyor: Bulana 33 bin TL ödül!
Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin alt markası olan Honor, kayıplara karışan prototip telefonunun peşine düştü. Ürünü bulup Honor'a teslim edene ise 33 bin TL ödül verilecek.
Ülkemizde özellikle düşük fiyatlı telefonlarıyla yüksek performans sunan telefonlarıyla dikkat çeken Honor, bu kez kaybolan bir telefon prototipini arıyor. Honor 20 modeline ait bir prototipin çalınması veya kaybolması durumu ortaya çıktığında şirket, aldığı bir kararla telefonu bulana ödül verileceğini açıkladı. Prototip telefonlar, genel olarak telefon üreticilerinin yeni oyuncaklarını satışa sunmadan önce bazı çalışanlarına ürünü test ettirmesi amacıyla veriliyor. Ancak Honor 20'ye ait bir prototip ürünün ortadan kaybolması, şirkette büyük yankı buldu.
Kaybolan ürünün son olarak telefonu taşıyan Honor çalışanı Moritz Scheidl'in üzerinde olduğu, Scheidl'in trene binip Münih'e geri dönmesi sırasında olayın yaşandığı sanılıyor. Scheidl, sırt çantasını açtığında prototip ürünü bulamayınca telefonun hırsızlık sonucu ortadan kaybolduğu ihtimali ağırlık kazanıyor.
Tüm bu gelişmelerin ardından ise şirket, yayınladığı bir ilanda kaybolan telefonunu geri getirenlere ödül vereceğini duyurdu. Ödül ise 5 bin euro olarak açıklandı; yani TL karşılığı yaklaşık 33 bin TL'den söz ediyoruz.
Telefonun ayırıcı özelliği olarak arka kapağın ve kameraların tasarımını gizli tutan gri bir kılıfın takılı olduğu da belirtildi.
Her ne kadar Honor, kaybolan telefonunun peşine düşse de, bazı kullanıcılar ise Honor'un yeni telefonunun duyurusundan önce adından söz ettirmek için bunu bir pazarlama hamlesi olarak yaptığını düşünüyor.
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