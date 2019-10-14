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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber Giriş: 14.10.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Honor, en hızlı büyüyen akıllı telefon markası oldu

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Honor, en hızlı büyüyen akıllı telefon markası oldu

HONOR, 2019’un ilk yarısında Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Finlandiya, İtalya, Fransa ve Ukrayna’da en yüksek pazar payına sahip ilk beş akıllı telefon markası arasına girdi.

Teknolojiyi gençlerin ihtiyaçlarına adapte etmek için HUAWEI Technologies çatısı altında kesintisiz Ar-Ge çalışmalarıyla değer yaratan HONOR, 2019 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin global satış sonuçlarını açıkladı. HONOR, Çin dışındaki küresel satışlarında 2019’un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 44 artış elde etti. HONOR, Rusya’da lider konuma yükselirken, Orta Doğu pazarında da önemli ölçüde büyüdü. 

HONOR, 2019’un ilk çeyreğinde Rusya’da birinci sıraya yükseldi. 2019’un ikinci çeyreğindeyse ikinci sırada yer aldı ve önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 141 büyüme hızıyla en hızlı büyüyen akıllı telefon markaları arasına girdi. HONOR, Kuzey Doğu Avrupa’da geçen yıla kıyasla satışlarında yüzde 110 büyüme kaydetti. 

Batı Avrupa kanadında da yükselişini devam ettiren HONOR, İtalya’da 4. Sırada, Fransa’da ise 5. sırada yer aldı. Orta Doğu’da ise HONOR, orta ve yüksek gelirli online kanalın en çok tercih edilen akıllı telefonları arasında üçüncü sıraya yerleşti ve geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 546 büyüme hızına ulaştı. 

Mısır, geçen yıla kıyasla yüzde 214 oranındaki büyümeyle online kanalın pazar payında birinci sırayı elde etti. Orta ve yüksek gelirli online kanalda ise Suudi Arabistan, en yüksek pazar payı sıralamasında ilk üçe girdi.  

HONOR 20, 14 günde 1 milyon adeti aştı 

Dünyada ilk kez Dinamik Holografik tasarım kullanan, yapay zeka destekli 48 MP dört kamera teknolojisiyle üstün fotoğraf özellikleri sunan HONOR 20, sadece 14 gün içinde dünya çapında bir milyon adetten fazla satılmasıyla rekor kıran bir satış performansına ulaştı.  

HONOR 20 PRO satış hacmi, piyasaya sürülmesinin sadece üç saniye ardından 100 milyon Çin Yuanı’nı (yaklaşık 15 milyon ABD Doları) geçti. HONOR View20 ise dünya çapında 1,5 milyon adet sattı. 

Disney ile Hitachi Vantara arasında sürpriz işbirliğiHitachi Vantara ile Disney arasında sürpriz bir işbirliği açıklandı. Disney, Florida'da bulunan Walt Disney World Resort ile Kaliforniya'daki Disneyland özelinde artık sensörler aracılığıyla ziyaretçileri yakınen takip edecek, ziyaretçilerin etkileşimini analiz edip Disney'e sunacak. Böylece Disney, merkezinde bulunan makinelerin arızalanma durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebilirken, ziyaretçilerin sevdikleri oyun makinelerinin sorunsuz bir şekilde hizmet vermesi sağlanacak.
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