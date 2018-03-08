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    Honor, Dora ile distribütörlük anlaşması imzaladı

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 10:05 | Son Güncelleme:

    Huawei grubunun cep telefonu alanındaki dijital markası Honor, Türkiye distribütörlüğü için Dora ile anlaştı. Dora, bu anlaşma ile Honor markalı akıllı telefonları ve mobil cihazları ülkemize getirecek.

    Akıllı telefonlarını kısa süre içerisinde görücüye çıkarmaya hazırlanan Honor, alanının tecrübeli şirketlerinden Dora ile anlaştığını duyurdu. Global bilinirliğe sahip, genç, yenilikçi ve trend yaratan akıllı telefon markası Honor, bu anlaşma ile yaygın satış kanallarında yerini alacak.

    Kurulduğu 2013 yılından bu yana geçen kısa sürede, Honor, uluslararası pazarlarda önemli bir oyuncu olmayı başardı ve son derece rekabetçi ürünlerini 74 ülkede 80 milyon hayranına ulaştırdı. Farklı bölgelerde önemli başarılar elde eden Honor, küresel ayak izini resmi distribütörlük anlaşması ile Türkiye pazarına da taşıyacak. Simgeleşmiş Honor marka ruhunu taşıyan ve gençleri “kendileri olmak” konusunda cesaretlendirme misyonu taşıyan, trend yaratan, yenilikçi Honor ürünleri, çok kısa süre içinde tüm Türkiye’deki tüketicilerin beğenisine sunulacak.

    Honor’un tek yetkili distribütörü olan Dora, 2004 yılında kuruldu. Alanında yetkin, tüm kanallarla iş tecrübesi bulunan şirket, bugüne dek altıdan fazla şirketin distribütörlüğünü yaptı. Dora, bu kapsamda, sürdürülebilir, yönlendirilmiş hizmetler için 360 derece pazarlama ve özel ekiplerle satış geliştirme çalışmaları yaptı.

    Etiketler: honor , huawei , telefon , dora
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