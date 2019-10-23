Honor Band 5i tanıtıldı! En dikkat çeken özelliği ise...
Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei'nin kardeş markası olan Honor, yeni akıllı bilekliği Honor Band 5i ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Yeni bilekliğin en dikkat çeken özelliği ise üzerinde bulunan özel USB yuvası ile kolayca bilgisayara takılıp şarj edilebiliyor olması...
Akıllı saatlerle birlikte kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşan akıllı bilekliklere bugün bir yeni isim daha eklendi. Honor Band 5i ismini taşıyan yeni bileklik, 0.96 inç'lik minik TFT ekranıyla geliyor. 80x160 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen cihazın ekranının hemen alt kısmında kapasitif tuş bulunuyor ve menüler arasında geçişleri bu tuş ile yapıyorsunuz. Bu bağlamda ürünün Xiaomi'nin popüler Mi Band 4 serisine benzediğini de söylemek mümkün.
Ekranına 30 karakter sığdırabilen Honor Band 5i ile müzik dinleyebiliyor, parçaları kolayca değiştirebiliyorsunuz. 50 metreye kadar suya dayanıklı bir yapıda bulunan ürünün batarya ömrü ise 7 ila 9 gün... Xiaomi Mi Band 4'ün batarya ömrü ise 20 günü buluyor.
Cihazın en dikkat çeken yanı ise şarj kısmı... Yukarıdaki görüntüden de anlaşılacağı üzere gövdenin hemen alt kısmında özel bir USB portu bulunuyor. Bu da kayışın kolayca çıkartılarak cihazın bilgisayarla bağlantısının kurulmasını sağlıyor. Bilekliği kolayca şarj etmek için gerçekten de kullanışlı bir tasarım.
Honor Band 5i'nin açıklanan fiyatı ise 21 dolar.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle