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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.10.2019 - 08:28, Son Güncelleme:

Honor Band 5i tanıtıldı! En dikkat çeken özelliği ise...

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Honor Band 5i tanıtıldı! En dikkat çeken özelliği ise...

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei'nin kardeş markası olan Honor, yeni akıllı bilekliği Honor Band 5i ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Yeni bilekliğin en dikkat çeken özelliği ise üzerinde bulunan özel USB yuvası ile kolayca bilgisayara takılıp şarj edilebiliyor olması...

Akıllı saatlerle birlikte kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşan akıllı bilekliklere bugün bir yeni isim daha eklendi. Honor Band 5i ismini taşıyan yeni bileklik, 0.96 inç'lik minik TFT ekranıyla geliyor. 80x160 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen cihazın ekranının hemen alt kısmında kapasitif tuş bulunuyor ve menüler arasında geçişleri bu tuş ile yapıyorsunuz. Bu bağlamda ürünün Xiaomi'nin popüler Mi Band 4 serisine benzediğini de söylemek mümkün.

Ekranına 30 karakter sığdırabilen Honor Band 5i ile müzik dinleyebiliyor, parçaları kolayca değiştirebiliyorsunuz. 50 metreye kadar suya dayanıklı bir yapıda bulunan ürünün batarya ömrü ise 7 ila 9 gün... Xiaomi Mi Band 4'ün batarya ömrü ise 20 günü buluyor. 

Honor Band 5i tanıtıldı En dikkat çeken özelliği ise...

Cihazın en dikkat çeken yanı ise şarj kısmı... Yukarıdaki görüntüden de anlaşılacağı üzere gövdenin hemen alt kısmında özel bir USB portu bulunuyor. Bu da kayışın kolayca çıkartılarak cihazın bilgisayarla bağlantısının kurulmasını sağlıyor. Bilekliği kolayca şarj etmek için gerçekten de kullanışlı bir tasarım.

Honor Band 5i'nin açıklanan fiyatı ise 21 dolar. 

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
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