Honor Band 5 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte tüm özellikleri
HONOR’un yeni akıllı bileklik modeli HONOR Band 5, Türkiye’de satışa sunuldu. Sportif ve sağlıklı yaşam tarzına sahip olanlar için birbirinden farklı işlevler sunan cihaz; kesintisiz nabız ölçüm monitörü, kan oksijen satürasyonu ölçümü ve anlık uyarı gibi özellikleri ile dikkat çekiyor.
Honor Band 5 Türkiye pazarına giriş yaptı. 0.95 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan Honor'un yeni akıllı bilekliği, 120x240 piksel çözünürlük sunarken, bu sayede ekrana gelen metin mesajları bilekliğin üzerinden de okumak mümkün hale geliyor.
Bileğinize taktığınızda cihazın üzerinde yer alan optik kalp atış hızı monitörü sizi analiz ederken, Truseen 3.0 teknolojisi de bu model ile birlikte 3.5 sürümüne yükseliyor. Yeni gelen özellik ise SpO2 sensörü ile kan oksijen satürasyonu ölçümü oldu. Böylece kullanıcılar bu bileklikle hipoksi gibi sağlığı olumsuz etkileyen durumlardan anında haberdar olabiliyor.
Honor Band 5, elbette spor yapanlar için de bir çözüm olarak üretilmiş. 10 farklı sportif aktiviteyi kullanıcılarına sunan cihaz, aynı zamanda 50 metreye kadar da suya dayanıklı bir yapıda bulunuyor.
Honor 5 Band, kalp atışını ve solunumu eş zamanlı izleyerek analiz ediyor ve 200 kişiselleştirilmiş uyku kalite önerisi ve değerlendirmesiyle uyku sorunlarını tanımlayarak önlem almanıza aracı oluyor. Cihazın uykuya kalma dalma anını kaydeden algoritmanın tahminleri yüzde 95 oranında doğru sonuçlar veriyor.
Honor 5 Band, 10 farklı fitness modunu algılayabilmesiyle birlikte, fitness rutininize daha derin bir bakış sağlayabilmek için kalp atışı, antrenman süresi, mesafe, adım sıklığı, kaloriler ve aerobik/anaerobik antrenman gibi verileri detaylıca kaydediyor. Honor 5 Band, aynı zamanda müzik çalar uygulamasını da kontrol edebilme imkânı sunuyor.
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