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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

Honor Band 5 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte tüm özellikleri

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Honor Band 5 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte tüm özellikleri

HONOR’un yeni akıllı bileklik modeli HONOR Band 5, Türkiye’de satışa sunuldu. Sportif ve sağlıklı yaşam tarzına sahip olanlar için birbirinden farklı işlevler sunan cihaz; kesintisiz nabız ölçüm monitörü, kan oksijen satürasyonu ölçümü ve anlık uyarı gibi özellikleri ile dikkat çekiyor.

Honor Band 5 Türkiye pazarına giriş yaptı. 0.95 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan Honor'un yeni akıllı bilekliği, 120x240 piksel çözünürlük sunarken, bu sayede ekrana gelen metin mesajları bilekliğin üzerinden de okumak mümkün hale geliyor.

Bileğinize taktığınızda cihazın üzerinde yer alan optik kalp atış hızı monitörü sizi analiz ederken, Truseen 3.0 teknolojisi de bu model ile birlikte 3.5 sürümüne yükseliyor. Yeni gelen özellik ise SpO2 sensörü ile kan oksijen satürasyonu ölçümü oldu. Böylece kullanıcılar bu bileklikle hipoksi gibi sağlığı olumsuz etkileyen durumlardan anında haberdar olabiliyor.

Honor Band 5, elbette spor yapanlar için de bir çözüm olarak üretilmiş. 10 farklı sportif aktiviteyi kullanıcılarına sunan cihaz, aynı zamanda 50 metreye kadar da suya dayanıklı bir yapıda bulunuyor.

Honor Band 5 Türkiyede satışa sunuldu İşte tüm özellikleri

Honor 5 Band, kalp atışını ve solunumu eş zamanlı izleyerek analiz ediyor ve 200 kişiselleştirilmiş uyku kalite önerisi ve değerlendirmesiyle uyku sorunlarını tanımlayarak önlem almanıza aracı oluyor. Cihazın uykuya kalma dalma anını kaydeden algoritmanın tahminleri yüzde 95 oranında doğru sonuçlar veriyor.

Honor 5 Band, 10 farklı fitness modunu algılayabilmesiyle birlikte, fitness rutininize daha derin bir bakış sağlayabilmek için kalp atışı, antrenman süresi, mesafe, adım sıklığı, kaloriler ve aerobik/anaerobik antrenman gibi verileri detaylıca kaydediyor. Honor 5 Band, aynı zamanda müzik çalar uygulamasını da kontrol edebilme imkânı sunuyor. 

Nokia da kablosuz kulaklık ürettiNokia, IFA 2019'da yeni telefonlarıyla birlikte kablosuz kulaklığı Nokia Power Earbuds'ı ilk kez gün yüzüne çıkardı.
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