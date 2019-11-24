Honor 9X Türkiye'de satışa sunuldu! Fiyatı ise...
Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei'nin kardeş markası olan Honor, yeni akıllı telefonu Honor 9X'i Türkiye'ye getirdi. İşte yeni telefonun merak edilen tüm özellikleri ve satış fiyatı...
HONOR merakla beklenen HONOR 9X modelini Vodafone Online Mağaza, Vodafone Yanımda uygulaması, Vatan Bilgisayar, Hepsiburada, Trendyol, Gitti Gidiyor ve N11 üzerinden 2699 TL fiyat etiketiyle satışa sundu.
6.59 inç’lik FullView ekranda 2340 x 1080 çözünürlük sunan HONOR 9X,16.7 milyon renk ve 391 ppi oranıyla canlı ve detaylı görseller sunuyor. Göz yorgunluğunun önüne geçmek için de TÜV Rheinland sertifikalı Mavi Işık Filtresi bulunduruyor.
HONOR 9X, fotoğraf ve video çekmeyi sevenler için de farklı özellikleri bir arada barındırıyor. 48 MP yapay zekalı ana kamerasıyla daha başarılı gece çekimleri yaparken, video stabilizasyonu ile de akıcı videoları çekmek mümkün oluyor. Hemen altında yer alan 8 MP süper geniş açılı kamera manzaraları daha detaylı görmenizi sağlıyor. 2 MP’lik derinlik kamerası ise son dönemin popüler Bokeh efektini oluşturmak için kullanılıyor.
Honor 9X Teknik Özellikleri:
6.59 inç FHD+ (2340 × 1080 piksel) IPS ekran
Kirin 810 işlemci
4 GB veya 6 GB RAM seçenekleri
64 GB veya 128 GB dahili bellek seçenekleri
16 megapiksel çözünürlüğünde hareketli ön kamera
48 megapiksel f/1.8 diyafram açıklığında ana arka kamera
2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü
163.1 mm x 77.2 mm x 8.8 mm boyutlar ve 206 gram ağırlık
Parmak izi okuyucu sensör (telefonun yan kısmında bulunuyor)
4G bağlantı desteği, Bluetooth 5.0
GPU Turbo 3.0
EMUI 9.1.1 (Android 9 Pie)
4.000 mAh batarya kapasitesi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle