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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.11.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Honor 9X Türkiye'de satışa sunuldu! Fiyatı ise...

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Honor 9X Türkiye'de satışa sunuldu! Fiyatı ise...
Fotoğraflar: Honor

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei'nin kardeş markası olan Honor, yeni akıllı telefonu Honor 9X'i Türkiye'ye getirdi. İşte yeni telefonun merak edilen tüm özellikleri ve satış fiyatı...

HONOR merakla beklenen HONOR 9X modelini Vodafone Online Mağaza, Vodafone Yanımda uygulaması, Vatan Bilgisayar, Hepsiburada, Trendyol, Gitti Gidiyor ve N11 üzerinden 2699 TL fiyat etiketiyle satışa sundu.

6.59 inç’lik FullView ekranda 2340 x 1080 çözünürlük sunan HONOR 9X,16.7 milyon renk ve 391 ppi oranıyla canlı ve detaylı görseller sunuyor. Göz yorgunluğunun önüne geçmek için de TÜV Rheinland sertifikalı Mavi Işık Filtresi bulunduruyor.

HONOR 9X, fotoğraf ve video çekmeyi sevenler için de farklı özellikleri bir arada barındırıyor. 48 MP yapay zekalı ana kamerasıyla daha başarılı gece çekimleri yaparken, video stabilizasyonu ile de akıcı videoları çekmek mümkün oluyor. Hemen altında yer alan 8 MP süper geniş açılı kamera manzaraları daha detaylı görmenizi sağlıyor. 2 MP’lik derinlik kamerası ise son dönemin popüler Bokeh efektini oluşturmak için kullanılıyor.

Honor 9X Türkiyede satışa sunuldu Fiyatı ise...


Honor 9X Teknik Özellikleri:

6.59 inç FHD+ (2340 × 1080 piksel) IPS ekran
Kirin 810 işlemci
4 GB veya 6 GB RAM seçenekleri
64 GB veya 128 GB dahili bellek seçenekleri
16 megapiksel çözünürlüğünde hareketli ön kamera
48 megapiksel f/1.8 diyafram açıklığında ana arka kamera
2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü
163.1 mm x 77.2 mm x 8.8 mm boyutlar ve 206 gram ağırlık
Parmak izi okuyucu sensör (telefonun yan kısmında bulunuyor)
4G bağlantı desteği, Bluetooth 5.0
GPU Turbo 3.0
EMUI 9.1.1 (Android 9 Pie)
4.000 mAh batarya kapasitesi

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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