Honor 9X, Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte özellikleri
Çin’de Bekarlar Günü'nde satış rekoru kırdığı açıklanan Honor'un yeni telefonlarından Honor 9X, Türkiye'de de satışa çıkıyor. Peki yeni telefon hangi özelliklerle geliyor?
HUAWEI Technologies çatısı altında kesintisiz Ar-Ge çalışmalarıyla dikkat çeken Honor, 11 Kasım Bekarlar Günü adı altında telefon satışlarını artırırken, satış rakamlarında ciddi bir yükseliş kaydeden model ise Honor 9X oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Çin genelinde 8 farklı online mağaza üzerinden satışa sunulan telefon, en çok satan modellerin başında yer aldı.
HONOR 9X, 19 KASIM'DA TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKIYOR
HONOR Türkiye CEO’su Kevin Kong, konu hakkındaki açıklamasında ise şunları söyledi: “Honor 9X’in gerek Çin’de, gerek diğer ülkelerdeki satış rakamını, 19 Kasım’dan itibaren Türkiye’de de göstermesini hedefliyoruz. Özellikle ekranda yer kaplamayan ve telefonun içerisinden istendiği zaman dışarı çıkarılabilen Pop-Up kamera ve tasarımıyla bu yeni telefonun kullanıcıların dikkatini çekeceğini umuyoruz.”
Honor 9X Teknik Özellikleri:
6.59 inç FHD+ (2340 × 1080 piksel) IPS ekran
Kirin 810 işlemci
4 GB veya 6 GB RAM seçenekleri
64 GB veya 128 GB dahili bellek seçenekleri
16 megapiksel çözünürlüğünde hareketli ön kamera
48 megapiksel f/1.8 diyafram açıklığında ana arka kamera
2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü
163.1 mm x 77.2 mm x 8.8 mm boyutlar ve 206 gram ağırlık
Parmak izi okuyucu sensör (telefonun yan kısmında bulunuyor)
4G bağlantı desteği, Bluetooth 5.0
GPU Turbo 3.0
EMUI 9.1.1 (Android 9 Pie)
4.000 mAh batarya kapasitesi
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