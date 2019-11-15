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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 08:06, Son Güncelleme:

Honor 9X, Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte özellikleri

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Honor 9X, Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte özellikleri

Çin’de Bekarlar Günü'nde satış rekoru kırdığı açıklanan Honor'un yeni telefonlarından Honor 9X, Türkiye'de de satışa çıkıyor. Peki yeni telefon hangi özelliklerle geliyor?

HUAWEI Technologies çatısı altında kesintisiz Ar-Ge çalışmalarıyla dikkat çeken Honor, 11 Kasım Bekarlar Günü adı altında telefon satışlarını artırırken, satış rakamlarında ciddi bir yükseliş kaydeden model ise Honor 9X oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Çin genelinde 8 farklı online mağaza üzerinden satışa sunulan telefon, en çok satan modellerin başında yer aldı.

HONOR 9X, 19 KASIM'DA TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKIYOR

HONOR Türkiye CEO’su Kevin Kong, konu hakkındaki açıklamasında ise şunları söyledi: “Honor 9X’in gerek Çin’de, gerek diğer ülkelerdeki satış rakamını, 19 Kasım’dan itibaren Türkiye’de de göstermesini hedefliyoruz. Özellikle ekranda yer kaplamayan ve telefonun içerisinden istendiği zaman dışarı çıkarılabilen Pop-Up kamera ve tasarımıyla bu yeni telefonun kullanıcıların dikkatini çekeceğini umuyoruz.”

Honor 9X, Türkiyede satışa çıkıyor İşte özellikleri


Honor 9X Teknik Özellikleri:

6.59 inç FHD+ (2340 × 1080 piksel) IPS ekran
Kirin 810 işlemci
4 GB veya 6 GB RAM seçenekleri
64 GB veya 128 GB dahili bellek seçenekleri
16 megapiksel çözünürlüğünde hareketli ön kamera
48 megapiksel f/1.8 diyafram açıklığında ana arka kamera
2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü
163.1 mm x 77.2 mm x 8.8 mm boyutlar ve 206 gram ağırlık
Parmak izi okuyucu sensör (telefonun yan kısmında bulunuyor)
4G bağlantı desteği, Bluetooth 5.0
GPU Turbo 3.0
EMUI 9.1.1 (Android 9 Pie)
4.000 mAh batarya kapasitesi

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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