Honor 9x Pro özellikleri belli oldu! İşte Çinlilerin yeni telefonu
Bir Huawei markası olan Honor, 9X Pro adında yeni telefonuyla görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Henüz çıkış tarihi netleşmeyen cihazın muhtemel özellikleri ise belli oldu. İşte karşınızda Honor 9x Pro...
Honor 9X Pro'nun teknik özellikleri ortaya çıktı. 6.5 veya 6.7 inç'lik bir ekranla gelmesi beklenen cihazın arka yüzünde üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde çekim yapabilirken, aynı zamanda 2 MP derinlik sensörü ve 8 MP ultra geniş açılı kamera da ana kamerayı destekliyor. Kullanıcılar böylece portre fotoğrafı çekebildikleri gibi, geniş açılı fotoğraflarla manzara fotoğraflarını daha rahat ekrana sığdırabiliyor.
Cihazın ön yüzünde ise 25 megapiksel kamera bulunuyor. Huawei'nin geliştirdiği Kirin 810 işlemciden güç alan Honor 9X Pro, 4000 mAh batarya kullanıyor. Bu da cihazın bir günü rahatlıkla çıkarabileceği anlamına geliyor.
Üç boyutlu cam tasarımıyla birlikte 20W hzlı şarj desteğine de sahip olan telefon, kısa sürede tam şarj olabiliyor.
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