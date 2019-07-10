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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
10.07.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Honor 9x Pro özellikleri belli oldu! İşte Çinlilerin yeni telefonu

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Honor 9x Pro özellikleri belli oldu! İşte Çinlilerin yeni telefonu

Bir Huawei markası olan Honor, 9X Pro adında yeni telefonuyla görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Henüz çıkış tarihi netleşmeyen cihazın muhtemel özellikleri ise belli oldu. İşte karşınızda Honor 9x Pro...

Honor 9X Pro'nun teknik özellikleri ortaya çıktı. 6.5 veya 6.7 inç'lik bir ekranla gelmesi beklenen cihazın arka yüzünde üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde çekim yapabilirken, aynı zamanda 2 MP derinlik sensörü ve 8 MP ultra geniş açılı kamera da ana kamerayı destekliyor. Kullanıcılar böylece portre fotoğrafı çekebildikleri gibi, geniş açılı fotoğraflarla manzara fotoğraflarını daha rahat ekrana sığdırabiliyor.

Cihazın ön yüzünde ise 25 megapiksel kamera bulunuyor. Huawei'nin geliştirdiği Kirin 810 işlemciden güç alan Honor 9X Pro, 4000 mAh batarya kullanıyor. Bu da cihazın bir günü rahatlıkla çıkarabileceği anlamına geliyor. 

Üç boyutlu cam tasarımıyla birlikte 20W hzlı şarj desteğine de sahip olan telefon, kısa sürede tam şarj olabiliyor. 

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