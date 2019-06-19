Honor 9X Pro geliyor! Özellikleri belli oldu
Huawei'nin bir alt markası olan Honor'un beklenen yeni oyuncağı Honor 9X Pro henüz tanıtılmadı; ancak şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgiye göre cihazın muhtemel özellikleri belli oldu bile.
2 haftada iki milyonun üzerinde satmayı başaran Honor 20'nin ardından şirket bu kez Honor 9X Pro için kolları sıvamışa benziyor. İsminin '9X Pro' olacağı konusunda henüz kesin bir durum söz konusu değil; ancak şirketin fazlasıyla güvendiği bir model olacağı kesin. Şirkete yakın kaynaktan sızan bilgilere göre Honor 9X Pro, 6.5 veya 6.7 inç'lik bir ekranla gelecek. Arka yüzünde 4 kamera olması beklenen telefonun ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde görüntü çekebiliyor olacak.
Ana kameraya ise 2 MP derinlik, 2 MP makro ve 8 MP ultra geniş açılı kamera eşlik edecek. Honor 9X Pro, aslında bir fotoğraf telefonu gibi görünüyor ve şirketin ilk 4 kameralı telefonu olabilir. Diğer yandan Huawei'nin geliştirdiği Kirin 830 işlemciden gücünü alan telefon, 4000 mAh batarya kullanıyor. Ön yüzünde 25 MP kamerası olması beklenen Honor 9X Pro, üç boyutlu bir cam tasarımına da sahip.
25 W hızlı şarj desteği ile birlikte gelen telefonun ne zaman satışa sunulacağı ise belirsiz. Ancak kaynaklar, bu yeni Honor telefon için 10 ay bekleyeceğimizi söylüyor.
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