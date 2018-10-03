Honor 8X tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı
Huawei, Honor markasının en yeni modeli Honor 8X'i duyurdu. İşte Honor 8X, özellikleri ve sundukları...
Huawei'nin Honor markası altnda geliştirdiği etkileyici telefonlara bir yenisi daha eklendi. Honor 8X, 12nm Kirin 710 yonga setini kullanıyor. Şirket, bir önceki yıla göre %75 tek çekirdekli performans artışı ve %130 oranında GPU performans artışı sağlandığını söylüyor. Kirin 970'de olduğu gibi Nöral İşleme Ünitesi yok, fakat cihazın yapay zekalı bir kamerası var. Bu, 20MP + 2MP f/1.8 sensörlerinin neye baktıklarını görebilmesi ve ayarlarını buna göre yapabilmesi anlamına geliyor.
Hepsi bu kadar da değil, 480 fps hızında 16X ağır çekim videolar çekebilmesi sınıfındaki diğer cihazlarda görülmemiş bir şey.
Ekran 19.5:9 en boy oranında, 2340x1080 çözünürlükle ve 6,5 inç büyüklüğünde. Huawei, alt çerçevenin sadece %4.25mm olduğunu söylüyor ki bu da %91 ekran/gövde oranı sunuyor.
Honor 8X, 6 GB'a kadar RAM ve 128 GB'a kadar depolama kapasitesi ile 400 GB'a kadar microSD kart desteği sunuyor. Hepsi 3750 mAh'lık bir pil ile güçlendiriliyor; mavi, siyah ve kırmızı renkte seçenekleri ile sunuluyor.
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