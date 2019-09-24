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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.09.2019 - 17:01, Son Güncelleme:

Honor 8S ve Honor 8X için sürpriz gelişme

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Honor 8S ve Honor 8X için sürpriz gelişme

Çin merkezli teknoloji üreticisi Honor’un yeni telefonlarından Honor 8S ve Honor 8X için Vodafone, taksitli satışa başladığını duyurdu.

HONOR cihaz ailesinin yeni üyeleri HONOR 8S ve HONOR 8X için Vodafone.com.tr mağazasına özel indirim ve 12 ay kadar taksit imkanı başladı.

HONOR 8S ve HONOR 8X’e özel kampanya kapsamında Vodafone aboneleri indirimli fiyat ve 12 aya kadar taksit seçenekleriyle yeni akıllı telefonlarını alabilecek. Vodafone online mağazası Vodafone.com.tr’ye özel kampanyada tüketiciler HONOR 8S’i 120 TL indirim sayesinde 12 ay taksit ile aylık 115 TL’ye, HONOR 8X’i ise 240 TL gibi dikkat çekici bir indirimle  12 ay taksitle aylık 178 TL’ye satın alabilecekler. Hem HONOR 8S hem de HONOR 8X, Vodafone online mağazasına özel olarak vade farksız 12 aya varan taksit seçeneğine sahip olacaklar.

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