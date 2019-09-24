Honor 8S ve Honor 8X için sürpriz gelişme
Çin merkezli teknoloji üreticisi Honor’un yeni telefonlarından Honor 8S ve Honor 8X için Vodafone, taksitli satışa başladığını duyurdu.
HONOR cihaz ailesinin yeni üyeleri HONOR 8S ve HONOR 8X için Vodafone.com.tr mağazasına özel indirim ve 12 ay kadar taksit imkanı başladı.
HONOR 8S ve HONOR 8X’e özel kampanya kapsamında Vodafone aboneleri indirimli fiyat ve 12 aya kadar taksit seçenekleriyle yeni akıllı telefonlarını alabilecek. Vodafone online mağazası Vodafone.com.tr’ye özel kampanyada tüketiciler HONOR 8S’i 120 TL indirim sayesinde 12 ay taksit ile aylık 115 TL’ye, HONOR 8X’i ise 240 TL gibi dikkat çekici bir indirimle 12 ay taksitle aylık 178 TL’ye satın alabilecekler. Hem HONOR 8S hem de HONOR 8X, Vodafone online mağazasına özel olarak vade farksız 12 aya varan taksit seçeneğine sahip olacaklar.
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