Honor 8S Türkiye’de ön siparişe açıldı
Honor, fiyat performans telefonu olan yeni oyuncağı Honor 8S'i Türkiye'de satışa ön siparişe açtı.
Çinli teknoloji üreticisi Honor'un yeni oyuncağı Honor 8S'i Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. 5.71 inç'lik ekranla gelen ve HD+ ekran çözünürlüğü sunan cihaz, giriş seviyesi bir model. Ekran tasarımına bakıldığında damla çentik yapısı dikkat çekerken, ön yüzünde 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera konumlandırılmış.
Yüz tanıma teknolojisine sahip olan telefon, MediaTek'in Helio A22 işlemcisinden gücünü alıyor. 12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Helio A22, 2 GHz hızında çalışan dört adet Cortex A53 çekirdeğine ev sahipliği yaparken, grafik tarafında gerekli gücü PowerVR GE8320 GPU sağlıyor.
5 MP çözünürlüklü özçekim kamerası ile birlikte f/1.8 diyafram açıklığı sunan 13 MP arka kamera net ve yüksek kaliteli fotoğrafları, yüksek kaliteli "bokeh" efektiyle zenginleştiriyor.
2 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesi sunan Honor 8S'te 3020 mAh batarya bulunuyor. microUSB portunu kullanan ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olan cihazda FM Radyo alıcısına da yer verilmiş.
microSD yuvasıyla 512 GB'a kadar artırılabilir depolama sunan HONOR 8S, iki ayrı nano SIM yuvasıyla da farklı SIM kartları üzerinden haberleşme ihtiyacını karşılıyor.
Mavi, siyah ve altın sarısı renkleriyle kullanıcılarının karşısına çıkacak olan cihaz, kutusundan Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak çıkıyor ve EMUI 9 kullanıcı arayüzünü kullanıyor.
Cihaz, Bluetooth hoparlör ile birlikte Vatan Bilgisayar’da 1399 TL’den ön siparişe açıldı. 8 Temmuz’a kadar sürecek olan ön sipariş kampanyası sonrasındaysa ürün Vatan Bilgisayar ve Türk Telekom mağazalarından satın alınabilecek.
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