Honor 8S satışa çıkıyor! Fiyatı şaşırttı
Huawei'nin alt markası olan ve özellikle Avrupa genelinde hızla büyüyen Honor, Türkiye'de de gün geçtikçe pazar payını yükseltiyor. Sık aralıklarla yeni telefon modellerini kullanıcılarıyla buluşturan şirket, son olarak Honor 8S'i tanıttı. İşte yeni telefonun tüm özellikleri ve şaşırtan fiyatı...
Çinli teknoloji üreticisi Honor'un yeni oyuncağı Honor 8S tanıtıldı. 5.71 inç'lik ekranla gelen ve HD+ ekran çözünürlüğü sunan cihaz, giriş seviyesi bir model. Ekran tasarımına bakıldığında damla çentik yapısı dikkat çekerken, ön yüzünde 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera konumlandırılmış.
Yüz tanıma teknolojisine sahip olan telefon, MediaTek'in Helio A22 işlemcisinden gücünü alıyor. 12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Helio A22, 2 GHz hızında çalışan dört adet Cortex A53 çekirdeğine ev sahipliği yaparken, grafik tarafında gerekli gücü PowerVR GE8320 GPU sağlıyor.
2 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesi sunan Honor 8S'te 3020 mAh batarya bulunuyor. microUSB portunu kullanan ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olan cihazda FM Radyo alıcısına da yer verilmiş.
Gelelim Honor 8S'in fiyatına... Haberimizin başında da söylediğimiz üzere daha çok giriş seviyesi bir telefon olan Honor 8S, 130 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Mavi, siyah ve altın sarısı renkleriyle kullanıcılarının karşısına çıkacak olan cihaz, kutusundan Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak çıkıyor ve EMUI 9 kullanıcı arayüzünü kullanıyor.
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