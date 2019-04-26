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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
26.04.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Honor 8S satışa çıkıyor! Fiyatı şaşırttı

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Honor 8S satışa çıkıyor! Fiyatı şaşırttı

Huawei'nin alt markası olan ve özellikle Avrupa genelinde hızla büyüyen Honor, Türkiye'de de gün geçtikçe pazar payını yükseltiyor. Sık aralıklarla yeni telefon modellerini kullanıcılarıyla buluşturan şirket, son olarak Honor 8S'i tanıttı. İşte yeni telefonun tüm özellikleri ve şaşırtan fiyatı...

Çinli teknoloji üreticisi Honor'un yeni oyuncağı Honor 8S tanıtıldı. 5.71 inç'lik ekranla gelen ve HD+ ekran çözünürlüğü sunan cihaz, giriş seviyesi bir model. Ekran tasarımına bakıldığında damla çentik yapısı dikkat çekerken, ön yüzünde 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera konumlandırılmış.

Yüz tanıma teknolojisine sahip olan telefon, MediaTek'in Helio A22 işlemcisinden gücünü alıyor. 12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Helio A22, 2 GHz hızında çalışan dört adet Cortex A53 çekirdeğine ev sahipliği yaparken, grafik tarafında gerekli gücü PowerVR GE8320 GPU sağlıyor.

Honor 8S satışa çıkıyor Fiyatı şaşırttı

2 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesi sunan Honor 8S'te 3020 mAh batarya bulunuyor. microUSB portunu kullanan ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olan cihazda FM Radyo alıcısına da yer verilmiş. 

Honor kayıp telefonunu arıyor: Bulana 33 bin TL ödül
Honor kayıp telefonunu arıyor: Bulana 33 bin TL ödül!

Gelelim Honor 8S'in fiyatına... Haberimizin başında da söylediğimiz üzere daha çok giriş seviyesi bir telefon olan Honor 8S, 130 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Mavi, siyah ve altın sarısı renkleriyle kullanıcılarının karşısına çıkacak olan cihaz, kutusundan Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak çıkıyor ve EMUI 9 kullanıcı arayüzünü kullanıyor. 

Beklenen Xiaomi Mi 9 resmen duyuruldu!Mobil Dünya Kongresi kapsamında Çinli telefon üreticisi Xiaomi, yeni amiral telefonu Xiaomi Mi 9’u dünyaya tanıttı. Yakından inceledik!Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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