Honor 7X nasıl bir telefon? İşte özellikleri ve fiyatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
10.05.2018 - 07:29, Son Güncelleme:

Honor 7X nasıl bir telefon? İşte özellikleri ve fiyatı

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Honor 7X nasıl bir telefon? İşte özellikleri ve fiyatı

Daha yeni Türkiye pazarına giriş yapan Honor, yeni orta segmentte telefonu Honor 7X modelini geçtiğimiz günlerde tanıttı. İşte Honor 7X'in fiyatı ve özellikleri...

Türkiye pazarına daha yeni giriş yapan Honor'ın 7X modelinin özelliklerine bakıldığında ekranın 5.93 inç büyüklüğünde olduğu ve IPS LCD panellerin kullanıldığı görülüyor. 18:9 ekran formatında olan Honor 7X, 450 ppi piksel yoğunluğuna ve 1080x2160 ekran çözünürlüğüne sahip. 

Honor 7X nasıl bir telefon İşte özellikleri ve fiyatı

4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanıyla kullanıcılarına hizmet verecek olan telefonda microSD kart desteği de bulunuyor. microSD kart desteğiyle mevcut 64 GB'lık depolama alanı 256 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Huawei üretimli bünyesinde sekiz çekirdek bulunduran Kirin 659 işlemciye ev sahipliği yapan modelde, grafik birimi olarak da Mali-T830 MP2 seçilmiş. 

Honor 7X nasıl bir telefon İşte özellikleri ve fiyatı

Çift arka kamerasıyla kullanıcılarına portre modu gibi güçlü özellikler sunan Honor 7X, Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. Ayrıca, arayüz olarak da yine Huawei'in geliştirdiği EMUI 5.1 kullanılmış. Cihazın arka kısmında parmak izi okuyucu da yer alıyor. 13 Megapiksel ve 2 Megapiksel olmak üzere çift arka kameraya sahip olan telefonun ön kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlük sunuyor.

Çift arka kamerada portre modunda fotoğraflar çekildiği gibi ön kamerada da durum aynı. 3340 mAh bataryadan beslenen model, 75 x 156 x 7.6 mm boyutlarında ve 165 gram ağırlığında. Şu sıralar tanıtılan akıllı telefonların genelinde olduğu gibi bu modelde USB Type-C portu kullanılmamış. Onun yerine cihazda microUSB portu yer alıyor. Wi-Fi, LTE, GPS ve Bluetooth bağlantılarını destekleyen telefonla FM Radyo da kullanıcılara sunuluyor.

Son olarak, Honor 7X 1899 TL fiyat etiketine sahip. 

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