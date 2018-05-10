Honor 7X nasıl bir telefon? İşte özellikleri ve fiyatı
Daha yeni Türkiye pazarına giriş yapan Honor, yeni orta segmentte telefonu Honor 7X modelini geçtiğimiz günlerde tanıttı. İşte Honor 7X'in fiyatı ve özellikleri...
Türkiye pazarına daha yeni giriş yapan Honor'ın 7X modelinin özelliklerine bakıldığında ekranın 5.93 inç büyüklüğünde olduğu ve IPS LCD panellerin kullanıldığı görülüyor. 18:9 ekran formatında olan Honor 7X, 450 ppi piksel yoğunluğuna ve 1080x2160 ekran çözünürlüğüne sahip.
4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanıyla kullanıcılarına hizmet verecek olan telefonda microSD kart desteği de bulunuyor. microSD kart desteğiyle mevcut 64 GB'lık depolama alanı 256 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Huawei üretimli bünyesinde sekiz çekirdek bulunduran Kirin 659 işlemciye ev sahipliği yapan modelde, grafik birimi olarak da Mali-T830 MP2 seçilmiş.
Çift arka kamerasıyla kullanıcılarına portre modu gibi güçlü özellikler sunan Honor 7X, Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. Ayrıca, arayüz olarak da yine Huawei'in geliştirdiği EMUI 5.1 kullanılmış. Cihazın arka kısmında parmak izi okuyucu da yer alıyor. 13 Megapiksel ve 2 Megapiksel olmak üzere çift arka kameraya sahip olan telefonun ön kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlük sunuyor.
Çift arka kamerada portre modunda fotoğraflar çekildiği gibi ön kamerada da durum aynı. 3340 mAh bataryadan beslenen model, 75 x 156 x 7.6 mm boyutlarında ve 165 gram ağırlığında. Şu sıralar tanıtılan akıllı telefonların genelinde olduğu gibi bu modelde USB Type-C portu kullanılmamış. Onun yerine cihazda microUSB portu yer alıyor. Wi-Fi, LTE, GPS ve Bluetooth bağlantılarını destekleyen telefonla FM Radyo da kullanıcılara sunuluyor.
Son olarak, Honor 7X 1899 TL fiyat etiketine sahip.
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