Honor 7C satışa çıktı! Fiyatı ise...
Huawei'nin alt markası olan ve bütçe dostu telefonlarıyla dikkat çeken Honor, yeni telefonlarından Honor 7C'yi satışa sundu. Fiyatı ise...
Honor, fiyat performans oranıyla dikkat çeken ürünü Honor 7C’yi 1.099 TL fiyat etiketiyle satışa sundu. 3 GB RAM, 32 GB depolama, yüz ile kilit açma özelliği, çift kamera teknolojisi, portre modu gibi pek çok özelliği bünyesinde barındıran Honor 7C, ikinci flaşı ve 8 MP özçekim kamerasıyla da dikkat çekiyor.
ÇİFT KAMERA, ÖNDE İKİNCİ FLAŞ
13 MP + 2 MP çift arka kameraya sahip cihaz, portre çekimlerinde, bokeh efektini etkinleştirerek fotoğraflar ortaya çıkarıyor. İkinci flaşa sahip 8 MP ön kamera ise özçekimlerin düşük ışıklı ortamlarda bile net ve canlı çıkmasını sağlıyor.
18:9 FullView Ekran
Üst sınıf modellerde kullanılan yüz ile kilit açma özelliğini de kullanıcılara sunan cihazın kilidini bir bakışla açmak mümkün oluyor. 5,99 inç FullView ekrana sahip olan cihaz, 18:9 oranıyla dikkat çekiyor. Azaltılmış çerçeveler ve büyük ekran Youtube ve Netflix gibi video servislerinde kullanıcıların uzun süre keyifle zaman geçirmesini sağlıyor.
Cihaz A101'de 1099 TL'den satışa sunulmuş durumda.
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