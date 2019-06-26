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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.06.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Honor 7C satışa çıktı! Fiyatı ise...

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Honor 7C satışa çıktı! Fiyatı ise...

Huawei'nin alt markası olan ve bütçe dostu telefonlarıyla dikkat çeken Honor, yeni telefonlarından Honor 7C'yi satışa sundu. Fiyatı ise...

Honor, fiyat performans oranıyla dikkat çeken ürünü Honor 7C’yi 1.099 TL fiyat etiketiyle satışa sundu. 3 GB RAM, 32 GB depolama, yüz ile kilit açma özelliği, çift kamera teknolojisi, portre modu gibi pek çok özelliği bünyesinde barındıran Honor 7C, ikinci flaşı ve 8 MP özçekim kamerasıyla da dikkat çekiyor.

ÇİFT KAMERA, ÖNDE İKİNCİ FLAŞ

13 MP + 2 MP çift arka kameraya sahip cihaz, portre çekimlerinde, bokeh efektini etkinleştirerek fotoğraflar ortaya çıkarıyor. İkinci flaşa sahip 8 MP ön kamera ise özçekimlerin düşük ışıklı ortamlarda bile net ve canlı çıkmasını sağlıyor.

18:9 FullView Ekran

Üst sınıf modellerde kullanılan yüz ile kilit açma özelliğini de kullanıcılara sunan cihazın kilidini bir bakışla açmak mümkün oluyor. 5,99 inç FullView ekrana sahip olan cihaz, 18:9 oranıyla dikkat çekiyor. Azaltılmış çerçeveler ve büyük ekran Youtube ve Netflix gibi video servislerinde kullanıcıların uzun süre keyifle zaman geçirmesini sağlıyor.

Cihaz A101'de 1099 TL'den satışa sunulmuş durumda.

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