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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
27.08.2019 - 08:33, Son Güncelleme:

Honor 20S için geri sayım başladı: Özellikleri nasıl olacak?

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Honor 20S için geri sayım başladı: Özellikleri nasıl olacak?

Çinli Huawei'nin kardeş markası Honor, bugünlerde ağırlığını yeni akıllı telefonlarından Honor 20'ye verirken, internete sızan yeni görüntüler Honor 20S adında yeni bir modelin varlığını ilk kez gün yüzüne çıkardı. Peki yeni Honor telefon nasıl olacak?

Honor 20S geliyor. Çentikli ekran yapısıyla dikkat çeken ürün, 6 inç ekran büyüklüğüne sahip. 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafızayı üzerinde barındıran cihaz, Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak. Ancak cihazla ilgili net olmayan da pek çok şey var. Örneğin Honor 20S'in parmak izi tarayıcısının nasıl konumlandırılacağı bilinmiyor. Cihazın fiziksel mi yoksa ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna mı sahip olacağı netlik kazanmadı. Honor 20'de ise parmak izi tarayıcı cihazın yan tarafında bulunuyor ve oldukça hızlı çalışıyor. Parmağınız değer değmez ekran kilidi çözülüyor.

Huawei'nin geliştirdiği Kirin 810 işlemciden güç alması beklenen telefonun arka yüzünde dört kamera bulunacağı düşünülüyor. Ancak kameraların hangi özelliklerle donatıldığına dair bir bilgi bulunmuyor.

Honor 20S için geri sayım başladı: Özellikleri nasıl olacak
Honor 20 ise 4 Eylül’de Türkiye’de satışa çıkıyor.

Çinlilerden düşük bütçeli telefon: Honor 8STürkiye'de günden güne ismini daha sık duyduğumuz Huawei'nin bir markası olan Honor, yeni orta seviye telefonu Honor 8S'i Türkiye'de satışa sundu, biz de ürünü yakından sıcağı sıcağına inceledik.
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