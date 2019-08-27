Honor 20S için geri sayım başladı: Özellikleri nasıl olacak?
Çinli Huawei'nin kardeş markası Honor, bugünlerde ağırlığını yeni akıllı telefonlarından Honor 20'ye verirken, internete sızan yeni görüntüler Honor 20S adında yeni bir modelin varlığını ilk kez gün yüzüne çıkardı. Peki yeni Honor telefon nasıl olacak?
Honor 20S geliyor. Çentikli ekran yapısıyla dikkat çeken ürün, 6 inç ekran büyüklüğüne sahip. 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafızayı üzerinde barındıran cihaz, Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak. Ancak cihazla ilgili net olmayan da pek çok şey var. Örneğin Honor 20S'in parmak izi tarayıcısının nasıl konumlandırılacağı bilinmiyor. Cihazın fiziksel mi yoksa ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna mı sahip olacağı netlik kazanmadı. Honor 20'de ise parmak izi tarayıcı cihazın yan tarafında bulunuyor ve oldukça hızlı çalışıyor. Parmağınız değer değmez ekran kilidi çözülüyor.
Huawei'nin geliştirdiği Kirin 810 işlemciden güç alması beklenen telefonun arka yüzünde dört kamera bulunacağı düşünülüyor. Ancak kameraların hangi özelliklerle donatıldığına dair bir bilgi bulunmuyor.
Honor 20 ise 4 Eylül’de Türkiye’de satışa çıkıyor.
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