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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hürriyet Teknoloji
20.05.2019 - 17:25, Son Güncelleme:

Honor 20'nin fiyatı belli oldu!

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Honor 20'nin fiyatı belli oldu!

Honor'un merakla beklenen telefonlarından Honor 20 hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Şimdi de Honor 20 ve Honor 20 Pro fiyatı belli oldu.

Bir Huawei markası olan Honor, son dönemde tanıttığı telefonlarla adından söz ettirmeyi başardı. Yüksek donanım özelliklerine sahip cihazları uygun fiyata sunmayı amaçlayan Çinli şirket, Honor 20 ve 20 Pro modelleriyle beraber kullanıcıların karşısına çıkacak. 

Geçtiğimiz günlerde söz konusu cihazların kamera özelliklerini sizlerle paylaşmıştık. Honor 20 Pro 48 MP ana, 8 MP telefoto lens, 2 MP makro lens ve 16 MP geniş açılı lense sahip kameralar ile karşımıza çıkacak.

Honor 20 tarafında ise işler biraz daha farklı. 48 MP ana, 20 MP ikincil ve 8 MP üçüncül kamera olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahip olan telefon DxOMark üzerinde 108 puan aldı. Honor 20 Mate 20 ve Galaxy S10 Plus gibi güçlü modellerin 109 puan aldığını belirtelim.  

Honor 20'nin fiyat listesi 6/128 GB modeli için 390 dolar, 8/128 GB modeli için 423 dolar ve 8/256 GB modeli için 506 dolar şeklinde belirlenmiş. 

Honor 20 Pro'nun 8/128 GB modeli için 535 dolar ve 8/256 GB modeli için ise 607 dolar ücret ödemeniz gerekiyor.

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