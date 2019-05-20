Honor 20'nin fiyatı belli oldu!
Honor'un merakla beklenen telefonlarından Honor 20 hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Şimdi de Honor 20 ve Honor 20 Pro fiyatı belli oldu.
Bir Huawei markası olan Honor, son dönemde tanıttığı telefonlarla adından söz ettirmeyi başardı. Yüksek donanım özelliklerine sahip cihazları uygun fiyata sunmayı amaçlayan Çinli şirket, Honor 20 ve 20 Pro modelleriyle beraber kullanıcıların karşısına çıkacak.
Geçtiğimiz günlerde söz konusu cihazların kamera özelliklerini sizlerle paylaşmıştık. Honor 20 Pro 48 MP ana, 8 MP telefoto lens, 2 MP makro lens ve 16 MP geniş açılı lense sahip kameralar ile karşımıza çıkacak.
Honor 20 tarafında ise işler biraz daha farklı. 48 MP ana, 20 MP ikincil ve 8 MP üçüncül kamera olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahip olan telefon DxOMark üzerinde 108 puan aldı. Honor 20 Mate 20 ve Galaxy S10 Plus gibi güçlü modellerin 109 puan aldığını belirtelim.
Honor 20'nin fiyat listesi 6/128 GB modeli için 390 dolar, 8/128 GB modeli için 423 dolar ve 8/256 GB modeli için 506 dolar şeklinde belirlenmiş.
Honor 20 Pro'nun 8/128 GB modeli için 535 dolar ve 8/256 GB modeli için ise 607 dolar ücret ödemeniz gerekiyor.
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