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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
18.04.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Honor 20i tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı...

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Honor 20i tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı...

Huawei markası olan Honor'un yeni telefonu Honor 20i bugün itibarıyla kullanıcıların karşısına çıktı.

Honor'un bir süredir sızıntılara konu olan telefonu Honor 20i'nin resmi duyurusu yapıldı. Geçtiğimiz günlerde tanıtılmamasına rağmen bir internet sitesi üzerinde satışa sunulan telefon bakın hangi özelliklere sahip?

Cihazın özelliklerine bakacak olursak 6.21 inçilik, Full HD+ ekran sahip olduğunu görüyoruz. Su damlası çentiğiyle gelen Honor 20i, 32 megapiksel çözünürlüğünde ki ön kamerasıyla iyi bir selfie deneyimi yaşatacak. Kirin 710 işlemciden güç alan cihaz, 4GB RAM ve 128 depolama alanıyla karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB ve 256 GB depolama alanına sahip bir model daha bulunuyor.

Arka tarafta ise üç kamera yer alıyor. Bu kameraların çözünürlükleri ise 24 megapiksel, 8 megapiksel ve 2 Megapiksel. Bununla beraber 3400 mAh bataryayla gelen telefon, Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. EMUI 9 arayüzüne sahip olan Honor 20i'nin fiyatı ise 240 dolar.

Kamyon çeken mini robotlarABD merkezli şirket olan Boston Dynamics'in sosyal medya üzerinden tanıttığı yeni robotu SpotMini, bir kamyonu çekebiliyor.
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