Honor 20i tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı...
Huawei markası olan Honor'un yeni telefonu Honor 20i bugün itibarıyla kullanıcıların karşısına çıktı.
Honor'un bir süredir sızıntılara konu olan telefonu Honor 20i'nin resmi duyurusu yapıldı. Geçtiğimiz günlerde tanıtılmamasına rağmen bir internet sitesi üzerinde satışa sunulan telefon bakın hangi özelliklere sahip?
Cihazın özelliklerine bakacak olursak 6.21 inçilik, Full HD+ ekran sahip olduğunu görüyoruz. Su damlası çentiğiyle gelen Honor 20i, 32 megapiksel çözünürlüğünde ki ön kamerasıyla iyi bir selfie deneyimi yaşatacak. Kirin 710 işlemciden güç alan cihaz, 4GB RAM ve 128 depolama alanıyla karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB ve 256 GB depolama alanına sahip bir model daha bulunuyor.
Arka tarafta ise üç kamera yer alıyor. Bu kameraların çözünürlükleri ise 24 megapiksel, 8 megapiksel ve 2 Megapiksel. Bununla beraber 3400 mAh bataryayla gelen telefon, Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. EMUI 9 arayüzüne sahip olan Honor 20i'nin fiyatı ise 240 dolar.
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