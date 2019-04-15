Honor 20i henüz tanıtılmadan satışa çıktı!
Bir Huawei markası olan Honor'un tanıtımı 17 Nisan olarak belirlenen Honor 20i modeli lanse edilmesine saatler kala satışa sunuldu.
Yeni serisi üzerinden çalışmalarını sürdüren Honor, 20i modelinin 17 Nisan tarihinde sahne alacağını açıklamıştı. Ancak beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Söz konusu modelin birçok Çinli sitede satışa çıktığı öğrenildi.
Honor 20i modelini satışa sunan Çinli sitelerse cihazın fiyatını paylaşmıyor. Telefonun depozito ile ön sipariş verileceği söylenenler arasında. Cihazın özelliklerine bakacak olursak 6.21 inçilik, Full HD+ ekran sahip olduğunu görüyoruz.
Su damlası çentiğiyle gelen Honor 20i, 32 megapiksel çözünürlüğünde ki ön kamerasıyla iyi bir selfie deneyimi yaşatacak. Arka kamera hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Kirin 710 işlemciden güç alan telefon 4GB RAM kapasitesi ile karşımıza çıkacak 4000 mAh bataryaya sahip olan Honor 20i'nin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.
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