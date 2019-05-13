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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
13.05.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Honor 20 ve Honor 20 Pro geliyor! İlk görüntüleri yayınlandı

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Honor 20 ve Honor 20 Pro geliyor! İlk görüntüleri yayınlandı

Bir Huawei markası olan Honor, yeni akıllı telefonlarını 21 Mayıs tarihinde görücüye çıkaracak. Tanıtıma sayılı günler kala Honor 20 ve Honor 20 Pro'nun kamera ve tasarım detayları belli oldu. 

Akıllı telefon pazarının yükselen markası Honor, merakla beklenen Honor 20 ve Honor 20 Pro'nun tanıtım videosunu yayınladı. Söz konusu videoda cihazların kamera detayları ve tasarımları öne çıkarılıyor. 

Kamera özelliklerine değinecek olursak Honor 20 Pro'nun dörtlü arka kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Bunların arasında 48 MP ana, 8 MP telefoto lens, 2 MP makro lens ve 16 MP geniş açılı lense sahip kameralar bulunuyor.

Honor 20 tarafında ise işler biraz daha farklı. 48 MP ana, 20 MP ikincil ve 8 MP üçüncül kamera olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahip olan telefon DxOMark üzerinde 108 puan aldı. Honor 20 Mate 20 ve Galaxy S10 Plus gibi güçlü modellerin 109 puan aldığını belirtelim. 

Cihazların öne çıkan detaylarından biri ise 3D kavisli arka cam yüzey. Bu özellik Honor 20 ve Honor 20 Pro'nun farklı renk seçenekleriyle geleceğini işaret ediyor. Merakla beklenen telefonlar 21 Mayıs tarihinde Londra'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. 

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