Honor 20 ve Honor 20 Pro geliyor! İlk görüntüleri yayınlandı
Bir Huawei markası olan Honor, yeni akıllı telefonlarını 21 Mayıs tarihinde görücüye çıkaracak. Tanıtıma sayılı günler kala Honor 20 ve Honor 20 Pro'nun kamera ve tasarım detayları belli oldu.
Akıllı telefon pazarının yükselen markası Honor, merakla beklenen Honor 20 ve Honor 20 Pro'nun tanıtım videosunu yayınladı. Söz konusu videoda cihazların kamera detayları ve tasarımları öne çıkarılıyor.
Kamera özelliklerine değinecek olursak Honor 20 Pro'nun dörtlü arka kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Bunların arasında 48 MP ana, 8 MP telefoto lens, 2 MP makro lens ve 16 MP geniş açılı lense sahip kameralar bulunuyor.
Honor 20 tarafında ise işler biraz daha farklı. 48 MP ana, 20 MP ikincil ve 8 MP üçüncül kamera olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahip olan telefon DxOMark üzerinde 108 puan aldı. Honor 20 Mate 20 ve Galaxy S10 Plus gibi güçlü modellerin 109 puan aldığını belirtelim.
Cihazların öne çıkan detaylarından biri ise 3D kavisli arka cam yüzey. Bu özellik Honor 20 ve Honor 20 Pro'nun farklı renk seçenekleriyle geleceğini işaret ediyor. Merakla beklenen telefonlar 21 Mayıs tarihinde Londra'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.
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