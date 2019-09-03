Honor 20 Türkiye'ye geliyor! 11 Eylül'de duyurusu yapılacak
Çin merkezli teknoloji üreticisi Honor, oldukça güvendiği yeni amiral telefonu Honor 20 için gün sayıyor. Şirket, takvimler 11 Eylül'ü gösterdiğinde Honor 20'yi Türkiye'de tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Peki Honor 20 hangi özelliklerle gelecek? Fiyatı nasıl olacak?
Fiyat/performans oranının yüksek olması beklenen yeni Honor 20, 11 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek etkinlikte duyurulacak. Şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni telefonu, donanım özellikleri bakımından bir amiral telefondan farksızken, fiyatının ise beklenenden daha düşük olacağı konuşuluyor. Honor 20'nin teknik özelliklerine yakından bakıldığında 6.26 inç'lik IPS LCD ekranı ve 1080x2340 piksel ekran çözünürlüğüyle dikkat çeken ürünün parmak izi tarayıcısı telefonun yan panelinde bulunuyor. Oldukça hızlı çalışan parmak izi tarayıcıya parmağınız temas ettiği anda telefonun ekran kilidi çözülüyor. Bu hızın, ekrana gömülü çalışan parmak izi tarayıcılardan daha ileri bir noktada olduğu söylenebilir.
Huawei'nin geliştirdiği 8 çekirdekli Kirin 980 işlemcisinden güç alan Honor 20'nin tasarımında ise alüminyum çerçeve kullanılmış. Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan telefonun 128 GB dahili hafızası, 6 GB RAM'i bulunurken, kameraları da hayli başarılı. Cihazın arka yüzünde üçlü kamera kurulumu dikkat çekerken, ana kamera 48 MP, geniş açılı kamera 16 MP, makro kamera ve derinlik sensörü ise 2 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. Cihazın gece çekimlerinde de başarılı sonuçlar elde ettiğini belirtelim.
Honor 20'nin ön yüzünde ise 32 MP kamera bulunuyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan ve USB-C arabirimine sahip olan telefonda 3750 mAh batarya bulunuyor.
Avrupa'da 500 euro seviyelerinde satışa sunulan Honor 20'nin Türkiye fiyatı ise 11 Eylül'de yapılacak etkinlikte duyurulacak. Haberin başında da söylediğimiz gibi Honor 20'nin fiyatının beklenenden düşük olması kuvvetle muhtemel görünüyor.
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