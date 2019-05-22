Honor 20 Pro tanıtıldı! İşte Özellikleri ve fiyatı...
Bir Huawei markası olan Honor, Londra'da düzenlenen etkinlik kapsamında uygun fiyatlı amiral gemisi modelini tanıttı. İşte Honor 20 Pro'nun özellikleri ve fiyatı...
Bir Huawei markası olan Honor, son dönemde tanıttığı telefonlarla adından söz ettirmeyi başardı. Yüksek donanım özelliklerine sahip cihazları uygun fiyata sunmayı amaçlayan Çinli şirket, uzun zamandır merakla beklenen Honor 20 Pro modelini tanıttı. Dört arka kamerasıyla dikkat çeken telefon bakın hangi özelliklere sahip?
Cihazın ekran özelliklerine değinecek olursak 6.26 inç büyüklüğünde ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Güç tuşuyla entegre bir şekilde çalışan parmak izi okuyucusuyla gelen Honor 20 Pro, Kirin 980 işlemciden güç alıyor. Aynı zamanda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla iddialı olan telefon donanım konusunda oldukça başarılı.
Honor 20'nin dört arka kamerasıyla öne çıktığını belirtmiştik. Söz konusu kameraların özelliğine gelirsek ana kamera 48 megapiksel çözünürlüğündeyken bu kameraya 16 Megapiksel ultra geniş, 8 megapiksel telefoto ve 2 megapiksel makro lens eşlik ediyor.
Aynı zamanda 4000 mAh bataryadan beslenen Honor 20, 22.5 W hızlı şarj desteğine sahip Android 9 Pie ile kutudan çıkan cihaz, Avrupa'da 599 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
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