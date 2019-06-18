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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.06.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

Honor 20 Pro, 85 milyon siparişi 3 saniyede aldı

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Honor 20 Pro, 85 milyon siparişi 3 saniyede aldı

Honor N serisinin yeni amiral gemisi Honor 20 Pro, Çin'de satışa çıktığı ilk 3 saniyede 100 milyon Çin Yuanı (85 milyon TL) sipariş aldı.

Honor, dört kameralı yeni akıllı telefonu Honor 20 Pro ile kendi rekorunu kırdı. Çin'in önde gelen e-ticaret platformu Jingdong'un yıl ortası online alışveriş festivali "618" kapsamında 18 Haziran günü satışa sunulan cihaz, satışa girdiğinde 3 saniye içinde 100 milyon Çin Yuanı (85 milyon TL) değerinde sipariş aldı.

Honor N serisi akıllı telefon ailesinin yeni amiral gemisi olan cihaz, 6,26 inç All-view ekranı, 7 nm Kirin 980 AI yonga seti ve çift NPU ile dikkat çekiyor.

Dünyada ilk kez bu cihazda kullanılan Dinamik Holografik cam tasarımı, ön yüzde yüzde 91,6'ya ulaşan ekran kasa oranıyla buluşunca ortaya farklı bir dizayn çıkıyor. Parmak izi okuyucunun sağ kenara konumlandırılması gibi akıllı tasarım tercihleri, Honor 20 Pro sahiplerine kullanım kolaylığı sunuyor.

 

YAPAY ZEKA DESTEKLİ 48 MP DÖRT KAMERA

Dünyanın dört bir yanındaki fotoğraf tutkunu kullanıcılara "Mucizeyi Yakala" sloganıyla ulaşan Honor 20 Pro, DxOmark performans testlerinden 111 puan alan ve ikinci sıraya yerleşen kamerasıyla düşük ışıklı ortamlardan uzak sahne çekimlerine kadar pek çok kullanım senaryosunda net fotoğrafı yakalıyor. 48 MP çözünürlüklü Sony IMX586 ana lensin yanı sıra, 8 MP telefoto lensi, 16 MP süper geniş açılı lens ve 2 MP makro lense sahip 48 MP AI Dört Kamera teknolojisi, en güzel kareyi yakalamaya çalışıyor.

Honor N serisi telefonlar yakında Türkiye piyasasında da teknoloji tutkunlarıyla buluşacak.

Huawei P30 Pro elimizdeHuawei, P30 serisi yeni telefonlarını Paris’te dünyaya duyurdu. Hürriyet Teknoloji editörü Selim Öztürk P30 Pro’yu kutusundan çıkardı ve Eyfel Kulesi eşliğinde ilk görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.
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