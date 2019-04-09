Honor 20 Pro: 40 megapiksel kamerasıyla geliyor!
Akıllı telefon piyasasında hatrı sayılır derecede yer edinen Honor, yeni modeli için hazırlıklarını sürdürüyor. 40 megapiksel çözünürlüğünde ki ana kamerasıyla dikkat çeken Honor 20 Pro bakın hangi özelliklere sahip?
Bir Huawei markası olan Honor, çıkışının ilk ayında 1,5 milyon satış rakamına ulaştığı View 20 modeliyle beraber iyi bir ivme yakalamıştı. Çinli şirket şimdi de Huawei P30 Pro'da bulunan kameranın aynısına sahip olacak Honor 20 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor.
Söz konusu kamera sunduğu 40 megapiksel çözünürlüğün yanında Sony IMX600 sensörüyle de dikkat çekiyor. 6.1 inç boyutunda OLED ekranla gelecek olan cihaz Kirin 980 işlemciden güç alacak. Bununla beraber 6/128GB, 8/128GB ve 8/256GB olmak üzere üç farklı RAM ve depolama alanı seçeneğiyle geliyor.
Honor 20 Pro'nun kamera konusunda Honor View 20'yi katlaması bekleniyor. 40 megapiksel ana kameranın yanında 20 megapiksel geniş açılı ve 8 megapiksel telefoto lense sahip kamerayla gelecek. Honor 20 Pro'nun 25 Nisan itibariyle sahne alması bekleniyor.
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