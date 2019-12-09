Honor 20 Lite Türkiye'de satışa sunuldu! İşte tüm özellikleri

6.3 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana sahip olan Honor 20 Lite, 8 çekirdekli Kirin 710F yonga setinden gücünü alıyor. Honor 20 Lite grafiksel anlamda ise ARM Mali-G51 MP4 GPU kullanıyor. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı yer alıyor. HONOR 20 Lite, 32MP yapay zekâ ile güçlendirilen ön kamerası ve geniş açılı fotoğraflar çekebilen üçlü arka kamera özellikleriyle öne çıkıyor.



Honor 20 Lite, 4GB RAM’e ve 128GB dahili depolama alanına sahip. EMUI 9.0 arayüzünde çalışan Android 9.0 işletim sistemine sahip akıllı telefon, 6.21 inç’lik ekranında 2340 x 1080p çözünürlük sunuyor ve 16.7 milyon renk tonunu inç başına 415 piksel oranıyla sunarak, oldukça yüksek bir detay seviyesi sağlıyor.



Batarya konusunda da ödün vermeyen HONOR 20 Lite, üzerinde 3400 mAh’lik bir pil barındırıyor. Bu pili 150 dakikada şarj edebiliyor ve 25,5 günlük bir bekleme süresine sahip olabiliyorsunuz. Güvenlik konusunda da rakiplerinden geri kalmayan telefon, parmak izi sensörü ile ekstra bir koruma sunuyor ve yüz ile kilit açma özelliği ile güvenliği arttırıyor. 3.5 mm’lik kulaklık girişi ve ekstra depolama için microSD kart yuvasına sahip olan cihaz, Micro USB ile bağlanarak, en yaygın kullanılan giriş tipi sayesinde etrafınızdan kablo bulmanızı da kolaylaştırıyor.



Türk Telekom müşterileri, HONOR 20 Lite’a Eskiyi Getir kampanyasına özel 12 ay boyunca aylık 199 TL’ye sahip olabiliyor.







