Honor 10i ilk kez görüntülendi! Kamerası dikkat çekiyor
Huawei'nin bir süredir sızıntılarla gündeme gelen telefonu Honor 10i, basın görselleriyle beraber kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte 32 megapiksel ön kameraya sahip telefonun görüntüleri...
Bir Huawei markası olan Honor, yakında tanıtılması beklenen 32 Megapiksel ön kameraya sahip modeli için çalışmalarını sürdürüyor. Honor 10'un devamı niteliğinde sunulacak olan cihaz Honor 10i olarak adlandırılacak. Daha önceden satışa sunulan Honor marka telefonların tasarım çizgisini koruyan cihaz, yenilikçi bir tasarım sunmuş değil.
Cihazın özelliklerine gelecek olursak 6.2 inç boyutunda, FULL HD+ LCD ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Bunun yanında Kirin 710 işlemciden güç alan telefon 4GB RAM ve 128 depolama alanı ile geliyor. Arka tarafında 24 Megapiksel çözünürlüğünde ana, 8 Megapiksel geniş açılı ve 2 Megapiksel derinlik algılama için kullanılan sensör ile birlikte 3 kamerayla gelen Honor 10i NFC ve hızlı şarj desteğine ile geliyor.
Honor 10i'nin ön tarafına baktığımızda 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera görüyoruz. İyi bir Selfie deneyimi yaşatacak cihaz kamera konusunda oldukça iddialı. Tüm bunların yanında Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkan telefonun hangi tarihte tanıtılacağı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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