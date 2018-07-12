Honor 10 resmen Türkiye'de! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Teknoloji
12.07.2018 - 14:39, Son Güncelleme:

Honor 10 resmen Türkiye'de! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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Honor 10 resmen Türkiye'de! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefon firmalarından Çinli Honor yeni yapay zekalı telefonu Honor 10'u Türkiye'de satışa sundu. Hepsiburada üzerinden satışa çıkarılan telefon kullandığı yapay zeka teknolojisi ile rakiplerine meydan okuyor.

Honor markasının en güçlü akıllı telefonu Honor 10’un Türkiye satış fiyatı açıklandı. Çentikli ekranı, çift renkli tasarımı ve AI özellikleriyle dikkat çeken Honor 10’un fiyatı 2999 TL olarak belirlendi.

Gücünü Huawei P20 Pro’da bulunan Kirin 970 yonga setinden alan Honor 10, ışık koşuluna ve görüş açısına göre farklı renkler yansıtan cam tasarımıyla öne çıkıyor. Bu tasarıma kutup ışığı cam tasarım adı veriliyor. Çentikli ekranıyla modaya uyum sağlıyor.

Hem yüz tanıma hemde parmak izi okuyucusunun bir arada bulunduğu telefon, ultasonik tarayıcı özelliği sayesinde ıslak parmak izini dahi algılayabiliyor.

Honor 10 resmen Türkiyede İşte tüm özellikleri ve fiyatı

3400 mAh kapasiteli pilden güç alan Honor 10, Huawei'in SuperCharge isimli teknolojisi sayesinde 25 dakikada pilinin yüzde 50’lik bölümünü dolduruyor.

Telefonun ana kamerası 16 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram değerine sahip. Siyah beyaz çekim yapan ikincil arka kamera ise f/1.8 diyafram aralığında ve 24 MP çözünürlüğünde. İkinci kamera sayesinde portre modunda çekim yapılabiliyor.

Ön kameraya baktığımızda 24 MP çözünürlüğünde bir kamera ile gençlerin ilgisini çekmeye çalışıldığını görüyoruz. Sony IMX578 sensörün kullanıldığı kamera f/2.0 diyafram değerine sahip.

Huawei Türkiye garantiliHonor 10, ülkemizde 128 GB depolama alanına sahip modeliyle satışa sunulacak. Yurtdışında 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki seçeneği bulunuyor. Satış sonrası desteği Huawei Türkiye sağlayacak. Honor 10’un 128 GB versiyonu Avrupa’da yaklaşık 400 euro’ya satılıyor. Avrupa fiyatını ve Türkiye’deki vergilendirme sistemini göz önüne aldığımızda 2999 TL’lik satış fiyatının bir hayli uygun olduğunu söyleyebiliriz.

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