Honor 10 ne zaman tanıtılacak?
Honor'un yeni akıllı telefonu Honor 10'un tanıtım tarihi ve yeri belli oldu. Cihaz, Honor tarafından 15 Mayıs tarihinde yani yarın Londra'da düzenlenecek bir etkinlik ile tanıtılacak.
Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Honor'un amiral gemisi Honor 9 tanıtılmıştı. Şimdi ise bu serinin yeni telefonu Honor 10 tanıtılacak. Telefonun 5.84 inç, 19:9 formatında, 1080x2280 çözünürlüğünde çentikli bir ekrana sahip olması bekleniyor. Yan taraflarında ince bir çerçeve bulunacak telefonun, alt tarafında ise parmak izi okuyucusu yer alıyor.
Cihaz gücünü ise Kirin 970 işlemciden alacak. Bu işlemciyi daha önce Huawei P20 serisinde kullanıldı. 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunacak ürünün 4K video çekme imkanı sunması bekleniyor.
3400 mAh kapasiteye sahip bir bataryaya sahip olacak Honor 10'un, USB-C portu aracılığı ile hızlı şarj desteğine sahip olacağı tahmin ediliyor. Cihazın kamera tarafında ise 16 Megapiksel, f/1.8 diyafram aralığına sahip ve 24 Megapiksel bir kameranın yer alması bekleniyor. Ön tarafında ise 24 Megapiksel f/2.0 diyafram aralığına ve portre modu özelliğine sahip olacak bir kameranın yer alması bekleniyor.
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