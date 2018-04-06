Honor 10 ne zaman satışa çıkıyor?

2018 yılı içerisinde akıllı telefon üreticilerinin neredeyse tamamı, telefonların halka lanse edilmesi için kullanıcıların alıştıkları tarihin öncesinde tanıttı. Bu yıl üreticilerin yeni telefonlarını bekleyen kullanıcılar, sürekli bir sürprizle karşılaşıyor.

Şimdi de Honor bu konuyla gündemde. Huawei'in alt markası olan ve geçtiğimiz günlerde Honor 7X ve Honor 9 Lite modeliyle Türkiye pazarına giriş yapan Honor'ın yeni amiral telefonu olacak modeli Honor 10'un da 15 Mayıs tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Bu tarih ise yayınlanan bir afişle göründü. Ek bilgi olarak, şirketin bu konuyla alakalı resmi bir açıklaması bulunmuyor.