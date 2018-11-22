Honor 10 Lite duyuruldu! İşte tüm özellikleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
22.11.2018 - 08:20, Son Güncelleme:

Honor 10 Lite duyuruldu! İşte tüm özellikleri

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Honor 10 Lite duyuruldu! İşte tüm özellikleri

Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin markası Honor'un yeni oyuncağı duyuruldu. İşte Honor 10 Lite'ın tüm özellikleri...

6.21 inç büyüklüğünde 2340×1080 ekran ile gelen Honor 10 Lite tepesinde minik bir çentik de barındırıyor. Kirin 710 işlemcisinden güç alan cihazda ARM Mali-G51 MP4 GPU yer alıyor. Ayrıca modelde Huawei’nin geliştirdiği GPU Turbo 2.0 desteği de unutulmamış.

4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimi veya 6 GB RAM ve 64 ya da 128 GB dahili depolama birimiyle satın alınabilen modelde microSD kart desteği bulunuyor.

Honor 10 Lite duyuruldu İşte tüm özellikleri

Gelelim kameralara... Arka tarafta 13 Megapiksellik ana kameraya 2 Megapiksellik ikinci kamera eşlik eden Honor 10 Lite'ta portre modu bulunuyor ve yapay zeka destekli bu kameralar 22 farklı sahneyi otomatik olarak tanıyabiliyor. Ön tarafta ise 24 Megapiksellik selfie kamerası mevcut.

Siyah, beyaz, mavi ve kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek olan yeni Huawei Honor 10 Lite’ın bellek seçeneklerine göre fiyatlandırması şu şekilde olacak: (Fiyatlara vergiler dahil değildir)

Honor 10 Lite 4GB RAM,64 GB: 1070 TL
Honor 10 Lite 6GB RAM,64 GB: 1300 TL
Honor 10 Lite 6GB RAM,128 GB: 1470 TL

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