Honor 10 Lite duyuruldu! İşte tüm özellikleri
Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin markası Honor'un yeni oyuncağı duyuruldu. İşte Honor 10 Lite'ın tüm özellikleri...
6.21 inç büyüklüğünde 2340×1080 ekran ile gelen Honor 10 Lite tepesinde minik bir çentik de barındırıyor. Kirin 710 işlemcisinden güç alan cihazda ARM Mali-G51 MP4 GPU yer alıyor. Ayrıca modelde Huawei’nin geliştirdiği GPU Turbo 2.0 desteği de unutulmamış.
4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimi veya 6 GB RAM ve 64 ya da 128 GB dahili depolama birimiyle satın alınabilen modelde microSD kart desteği bulunuyor.
Gelelim kameralara... Arka tarafta 13 Megapiksellik ana kameraya 2 Megapiksellik ikinci kamera eşlik eden Honor 10 Lite'ta portre modu bulunuyor ve yapay zeka destekli bu kameralar 22 farklı sahneyi otomatik olarak tanıyabiliyor. Ön tarafta ise 24 Megapiksellik selfie kamerası mevcut.
Siyah, beyaz, mavi ve kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek olan yeni Huawei Honor 10 Lite’ın bellek seçeneklerine göre fiyatlandırması şu şekilde olacak: (Fiyatlara vergiler dahil değildir)
Honor 10 Lite 4GB RAM,64 GB: 1070 TL
Honor 10 Lite 6GB RAM,64 GB: 1300 TL
Honor 10 Lite 6GB RAM,128 GB: 1470 TL
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