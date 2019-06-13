HongMeng yüklü Huawei telefonlar geliyor!
Google ile olan sorunların ardından Huawei'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı HongMeng işletim sistemi gün sayıyor. Halihazırda 1 milyon Huawei cihaz için hazır hale gelen işletim sisteminin telefonlarda ne zaman görülmeye başlayacağı da belli oldu.
Huawei, büyük kozunu oynamak için kolları sıvadı. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığı HongMeng işletim sistemini hayata geçirmeye hazırlanan Huawei, Türkiye'de de bu isim üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu'na resmen başvuruda bulundu. Süreç oldukça hızla ilerlerken, diğer yandan Huawei cihazlara yeni işletim sisteminin ne zaman yükleneceği de ortaya çıktı. Ekim ayından itibaren aktif bir şekilde görülecek olan HongMeng OS, ilk etapta Çin'de yayılacak. İşletim sisteminin kurulacağı telefonlar ise daha çok giriş ve orta segment telefonları kapsayacak.
Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre ise Huawei P40 ve Mate 30 serisi telefonların kutusundan bu işletim sistemiyle çıkacak. Ancak bu konuda net bir bilgi bulunmuyor.
Huawei bu şartlar altında dünyanın bir numaralı telefonu olma iddiasından bir süreliğine vazgeçip bulunduğu konumu korumaya çalışacak.
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