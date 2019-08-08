HongMeng OS tanıtılıyor: İşte Huawei'nin işletim sistemi
Huawei, Android ile olan problemleri nedeniyle bir süredir kendi işletim sistemi üzerinde çalışıyor. 9 Ağustos tarihinde Çin'de gerçekleştirilecek etkinlikte ilk kez görücüye çıkması beklenen HongMeng OS bakın nasıl olacak?
9 – 11 Ağustos tarihlerinde Çin’de gerçekleştirilecek olan Huawei Geliştirici Konferansı 2019, tüm eko-sistemle birlikte daha fazla uygulama senaryosu ve dijital hizmeti aynı platformda buluşturmayı amaçlıyor. ABD ticaret yasağı sonrasında HongMeng OS'un geliştirilmesine hız veren Huawei, 9 Ağustos'ta Çin'de yapılacak etkinlikte işletim sistemini tüm dünyaya duyurulacak. Çin'in Dongguan şehrinde düzenlenecek geliştirici konferansında tanıtımı yapılacak olan Huawei'nin özel işletim sistemi, ilk olarak televizyon ve Nesnelerin İnterneti (IOT) kapsamındaki cihazlar için kullanılabilir olacak.
Ancak Huawe, uzun vadede telefon, tablet ve bilgisayarlarda da işletim sisteminin kullanılmasını planlıyor. Google'ın aynı paralelde geliştirdiği Fuchsia işletim sistemini yakından inceleyen Çin merkezli şirket, HongMeng OS'un birçok platformla uyumlu şekilde çalışması için geliştirmeleri sürdürüyor.
Huawei tarafından doğrulanmasa da Ekim ayında tanıtımı yapılacak olan Mate 30 serisi telefonların Android yerine HongMeng OS işletim sistemiyle kullanıcılara sunulması bekleniyor.
Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su Richard Yu ve birçok Huawei üst düzey yöneticisinin de katılacağı konferans, YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
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