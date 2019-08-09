HongMeng OS ile çalışan ilk telefon: Huawei Mate 30 Lite
Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, ilerleyen aylarda Mate 30 serisiyle kullanıcılarının karşısına çıkacak. Şirketin bu yılki en büyük sürprizi ise Android yerine kendi geliştirdiği işletim sistemi olan HongMeng OS'un kullanıldığı telefonu olacak. İşte karşınızda HongMeng OS'lu Huawei Mate 30 Lite...
Huawei'nin bir süredir ABD ile sorun yaşadığı ve ABD-Çin ticaret savaşının Huawei'ye fazlasıyla zarar vermeye başladığı artık bilinen bir gerçek. Her ne kadar son zamanlarda ateşin büyüklüğü azalsa da, Huawei Android'in alternatifi olarak düşündüğü HongMeng OS üzerinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bugün Çin'de gerçekleştirilecek etkinlikte HongMeng OS'u da tanıtması beklenen şirketin bu işletim sistemini Nesnelerin İnterneti dünyasına bağlı cihazlarda kullanacağı ve geleceğe dönük bir işletim sistemi olduğu sanılırken, şirketin telefonlarda da HongMeng OS'u görmek istediği ortaya çıktı.
İsabetli tahminleriyle bilinen SlashLeaks'ten sızan bilgiye göre HongMengs OS'u kullanan ilk telefon Huawei Mate 30 Lite olacak. Daha uygun bir fiyatla satışa sunulması beklenen cihazın Eylül ayı ortalarında raflardaki yerini alması beklenirken, diğer yandan donanım özellikleriyle de dikkat çekecek.
Çin sertifikasyon kuruluşu olan TENAA'da ortaya çıkan bir belge ise Huawei'nin 4 kameralı telefon üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi. Huawei Mate 30 Lite olması beklenen 4 kameralı yeni Huawei telefon, 6.26 inç'lik bir ekranla geliyor ve 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Ön kamerasının 32 MP çözünürlüğünde çekim yapabilmesi beklenirken, diğer yandan arka yüzde yer alan dörtlü kamera kurulumunun ana kamerası 48 MP olacak.
Huawei'nin geliştirdiği Kirin 980 işlemciden güç alması beklenen Huawei Mate 30 Lite, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle kullanıcılara sunulacak. Depolama tarafına geldiğimizde ise cihazın 128 GB ve 256 GB opsiyonlarını sunduğu görülüyor. Ancak depolama hafızasını daha da arttırmak isteyenler microSD kart desteği sayesinde bunu yapabilme imkanına sahip olacak.
3900 mAh bataryadan enerjisini alacak olan Huawei Mate 30 Lite'ın iki farklı renkte raflardaki yerini alması bekleniyor: Bunlar ise Geceyarısı siyahı ve Aurora...
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