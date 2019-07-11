HongMeng OS Android'in ekosistemini olumsuz etkileyecek
Huawei, bir süredir kendi işletim sistemi HongMeng OS (Ark OS) üzerinde çalışıyor. Ağustos ayı başında tanıtılması beklenen bu özel işletim sistemi, Huawei'nin cihazlarında Android'in yerini alacak.
Huawei'nin iddiasına göre HongMeng OS, Apple'ın iOS ve MacOS işletim sistemlerinden daha hızlı bir yapıda bulunuyor. Dünya genelinde Android kullanıcılarının HongMeng OS'a geçişi sanıldığı kadar kolay olmayacak olsa da, Çin sınırları içinde Android ekosisteminin büyük bir kayba uğrayacağı öngörülüyor.
Google'ın halihazırda Çin sınırları içinde yasaklı olması da HongMeng OS'un önünü açan ve yayılmasını kolaylaştıran bir etken olacak. Huawei'nin 2019 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 150 milyon telefon satması beklenirken, gelecek yıl telefonlarını kendi işletim sistemine geçirecek olması önemli bir dönemeç olacak. HongMeng OS'u Huawei dışında Çin telefon pazarında hayli etkin olan Vivo ve Oppo gibi markaların da tercih etmesi söz konusu.
Çin'de 9-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi beklenen Huawei Geliştirici Konferansı'nda ilk kez dünyaya duyurulması beklenen HongMeng OS, kendi uygulama mağazasına da sahip olacak. Huawei'nin yeni işletim sisteminin 2020 yılında kullanıcılara sunulması beklenirken, şirketin önündeki büyük zorluk kendi ekosistemini oluşturmak olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle