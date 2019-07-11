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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
11.07.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

HongMeng OS Android'in ekosistemini olumsuz etkileyecek

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HongMeng OS Android'in ekosistemini olumsuz etkileyecek

Huawei, bir süredir kendi işletim sistemi HongMeng OS (Ark OS) üzerinde çalışıyor. Ağustos ayı başında tanıtılması beklenen bu özel işletim sistemi, Huawei'nin cihazlarında Android'in yerini alacak.

Huawei'nin iddiasına göre HongMeng OS, Apple'ın iOS ve MacOS işletim sistemlerinden daha hızlı bir yapıda bulunuyor. Dünya genelinde Android kullanıcılarının HongMeng OS'a geçişi sanıldığı kadar kolay olmayacak olsa da, Çin sınırları içinde Android ekosisteminin büyük bir kayba uğrayacağı öngörülüyor. 

Google'ın halihazırda Çin sınırları içinde yasaklı olması da HongMeng OS'un önünü açan ve yayılmasını kolaylaştıran bir etken olacak. Huawei'nin 2019 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 150 milyon telefon satması beklenirken, gelecek yıl telefonlarını kendi işletim sistemine geçirecek olması önemli bir dönemeç olacak. HongMeng OS'u Huawei dışında Çin telefon pazarında hayli etkin olan Vivo ve Oppo gibi markaların da tercih etmesi söz konusu.

Çin'de 9-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi beklenen Huawei Geliştirici Konferansı'nda ilk kez dünyaya duyurulması beklenen HongMeng OS, kendi uygulama mağazasına da sahip olacak. Huawei'nin yeni işletim sisteminin 2020 yılında kullanıcılara sunulması beklenirken, şirketin önündeki büyük zorluk kendi ekosistemini oluşturmak olacak.

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