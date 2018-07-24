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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.07.2018 - 06:53, Son Güncelleme:

Honeywell Uzay Akademisi'ne 8 Türk öğretmen katıldı

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Honeywell Uzay Akademisi'ne 8 Türk öğretmen katıldı

Yenilikçi çözümler sunan, çok yönlü siber endüstri şirketi Honeywell’in dünyada bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimini teşvik etmek ve fen ve matematik öğretmenlerine ilham vermek hedefiyle düzenlediği Uzay Akademisi Programı, ABD Uzay & Roket Merkezi’nde (USSRC) gerçekleşti. Programa bu yıl Türkiye’den sekiz öğretmen katıldı.

Bağlantılı endüstriyel teknolojilerin önde gelen global sağlayıcısı Honeywell’in (NYSE: HON) kurumsal vatandaşlık girişimi Honeywell Hometown Solutions çatısı altında, ABD Uzay & Roket Merkezi (USSRC) ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında düzenlenen Uzay Akademisi Programı – HESA (Honeywell Educators at Space Academy) bu yıl da yüzlerce öğretmeni ağırladı.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimini teşvik etmek, ortaöğretim fen ve matematik öğretmenlerine ilham vermek hedefiyle düzenlenen HESA Programı, ABD Alabama, Huntsville'de yer alan ABD Uzay ve Roket Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yarının bilim insanlarının daha iyi koşullarda çalışmalarını yürütmesini hedefleyen, bu amaçla öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yatırım yapan HESA, 2004 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin 2013 yılında dâhil olduğu programa şimdiye kadar tam 46 Türk öğretmen katılım gösterdi.

Haziran ayında iki ayrı grup için düzenlenen beşer günlük Honeywell Uzay Akademisi Programı’na 35 ülkeden 220’den fazla öğretmen katıldı. Türkiye’den de Ankara, Çankırı, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Van’dan seçilen sekiz eğitimci kampta yer aldı.

Programa başvuru yapan, fen ve matematik öğretmenleri arasından belirlenen eğitimciler; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında düzenlenen sınıf ve laboratuvar eğitimlerine katıldı. Sınıf, keşif odaklı laboratuvar ve uygulama çalışmalarının da yer aldığı 45 saatlik Uzay Akademisi Programı kapsamında öğretmenler ayrıca bilim, uzay araştırmaları ve liderlik becerileri odaklı eğitimler de aldı.

Katılımcılar, yüksek performanslı jet simülasyonu, kodlama ve kodlama zorlukları, suda sağ kalma eğitimi, senaryo tabanlı uzay görevleri, interaktif uçuş dinamiği gibi fen ve matematik derslerini destekleyecek astronot eğitimlerden geçti. Program kapsamında öğretmenler ayrıca bilgisayar programcılığı ve edindikleri bilgileri derslerine nasıl yansıtacakları konusunda da bilgi aldı.

 

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