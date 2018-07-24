Honeywell Uzay Akademisi'ne 8 Türk öğretmen katıldı
Yenilikçi çözümler sunan, çok yönlü siber endüstri şirketi Honeywell’in dünyada bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimini teşvik etmek ve fen ve matematik öğretmenlerine ilham vermek hedefiyle düzenlediği Uzay Akademisi Programı, ABD Uzay & Roket Merkezi’nde (USSRC) gerçekleşti. Programa bu yıl Türkiye’den sekiz öğretmen katıldı.
Bağlantılı endüstriyel teknolojilerin önde gelen global sağlayıcısı Honeywell’in (NYSE: HON) kurumsal vatandaşlık girişimi Honeywell Hometown Solutions çatısı altında, ABD Uzay & Roket Merkezi (USSRC) ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında düzenlenen Uzay Akademisi Programı – HESA (Honeywell Educators at Space Academy) bu yıl da yüzlerce öğretmeni ağırladı.
Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimini teşvik etmek, ortaöğretim fen ve matematik öğretmenlerine ilham vermek hedefiyle düzenlenen HESA Programı, ABD Alabama, Huntsville'de yer alan ABD Uzay ve Roket Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Yarının bilim insanlarının daha iyi koşullarda çalışmalarını yürütmesini hedefleyen, bu amaçla öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yatırım yapan HESA, 2004 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin 2013 yılında dâhil olduğu programa şimdiye kadar tam 46 Türk öğretmen katılım gösterdi.
Haziran ayında iki ayrı grup için düzenlenen beşer günlük Honeywell Uzay Akademisi Programı’na 35 ülkeden 220’den fazla öğretmen katıldı. Türkiye’den de Ankara, Çankırı, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Van’dan seçilen sekiz eğitimci kampta yer aldı.
Programa başvuru yapan, fen ve matematik öğretmenleri arasından belirlenen eğitimciler; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında düzenlenen sınıf ve laboratuvar eğitimlerine katıldı. Sınıf, keşif odaklı laboratuvar ve uygulama çalışmalarının da yer aldığı 45 saatlik Uzay Akademisi Programı kapsamında öğretmenler ayrıca bilim, uzay araştırmaları ve liderlik becerileri odaklı eğitimler de aldı.
Katılımcılar, yüksek performanslı jet simülasyonu, kodlama ve kodlama zorlukları, suda sağ kalma eğitimi, senaryo tabanlı uzay görevleri, interaktif uçuş dinamiği gibi fen ve matematik derslerini destekleyecek astronot eğitimlerden geçti. Program kapsamında öğretmenler ayrıca bilgisayar programcılığı ve edindikleri bilgileri derslerine nasıl yansıtacakları konusunda da bilgi aldı.
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