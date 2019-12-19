Homo erectus'lar düşünülünden daha fazla yaşadılar

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Elde edilen kanıtlar, Homo erectus'un kaybolduktan sonra Endonezya'nın Java adasında yaklaşık 100 bin yıl öncesine kadar yaşadığını gösteriyor. Buna göre de insan türünün Dünya'yı dolaştığı söylenebilir.

Java'da bulunan Solo Nehri'nde, 1930'lu yıllarda yapılan arkeoloji çalışmalarında, bir kemik yatağında 12 Homo erectus kafatası ve bacak kemikleri bulundu. Fakat araştırmacılar, tam yaşlarını belirleyemediler. Çünkü, kazı detaylarında belirsizlikler mevcuttu ve çevre yapısı da karmaşıktı.

Ancak Nature dergisinde yayınlanan bir raporda, antropologlar Solo Nehri'nde bulunan kalıntılardan yaşadıkları dönemi tespit etmeyi başardılar. Buna göre, Homo erectus'lar 117.000 ile 108.000 yılları arasında toplu halde öldüklerini göstermiştir.

Araştırmacılara göre, bulunan kafatasları ve kemikler, en büyük homo erectus'u temsil ediyor.

İklim değişikliği Homo erectus'u öldürmüş olabilir

Homo erectus'ların kesin ölüm nedeni bilinmemekle birlikte iklim değişiklikliği ihtimali üzerinde duruluyor. Buzul dönemden farklı bir döneme geçilince sıcaklıklar yükseldi. Günümüzde de çoğunlukla yağmur ormanları ile kaplı olan Java, o dönemde de ormanlık alanlardan oluşuyordu. Fakat, Homo erectus'un neslinin tükendiği dönemde de ada çevresi, yağmur ormanlarının büyümesine izin veren yüksek sıcaklıklar sebebiyle ısınmaya ve daha nemli bir hale gelmeye başladı. Homo erectus'lar da bu denli sıcak bir ortama uyum sağlayamadılar.

1996 yılında yayınlanan bir raporda, bulunan örneklere göre Homo erectus'ların, Homo sapiens'le birlikte yaşadığı da öne sürüldü. Yeni yapılan çalışmalarda, Homo erectus fosillerinin bulunduğu bölgede hayvan fosillerine de rastlandı.