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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.11.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Hometech'ten uygun fiyatlı 10.000 mAh powerbank

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Hometech'ten uygun fiyatlı 10.000 mAh powerbank

Türkiye'de faaliyet gösteren ve ürünleriyle tüketicilerin yakından tanıdığı Hometech, dizüstü bilgisayarları ve çeşitli aksesuarlarıyla kullanıcıların karşısına çıkan bir marka. Şirketin ürün yelpazesinde yer alan cihazlardan biri de powerbank'ler...

Akıllı telefonlar gün geçtikçe gelişiyor; ancak telefonların batarya ömrü söz konusu olduğunda ortada kayda değer bir başarı pek yok. Hangi marka olursa olsun, kullanıcıların en büyük şikayeti batarya ömrü hızlıca biten telefonlar... Bu nedenle powerbank aksesuarlarının satışları dünya genelinde hayli fazla ve pek çok kullanıcı, yanı başında powerbank taşıyor. 

Powerbank'lere olan ilgi bu denli büyük olunca pek çok marka da bu alanda kendi ürünlerini satıyor ve farklı özellikleriyle rakiplerinin arasından sıyrılmaya çalışıyor. Bu markalardan biri de az önce bahsettiğimiz Hometech'ten başkası değil. A+ sınıfında Li-Polymer tipi bataryalarıyla raflardaki yerini alan şirket, 129 TL'den başlayan fiyatlarla satış yapıyor. 

Hometechten uygun fiyatlı 10.000 mAh powerbank

10.000 mAh kapasiteli bataryası olan powerbank, oldukça minik bir tasarıma sahip ve kolayca taşınıyor. Üzerinde 1 micro USB ve de 1 standart USB portu bulunduran cihazın kutusundan şarj kablosu da çıkıyor.

Siyah, beyaz ve açık pembe olmak üzere üç farklı renkte gelen Hometech powerbank'lerin ilerleyen haftalarda yeni renkleri de kullanıcılarla buluşacak. 

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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