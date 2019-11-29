Hometech'ten uygun fiyatlı 10.000 mAh powerbank
Türkiye'de faaliyet gösteren ve ürünleriyle tüketicilerin yakından tanıdığı Hometech, dizüstü bilgisayarları ve çeşitli aksesuarlarıyla kullanıcıların karşısına çıkan bir marka. Şirketin ürün yelpazesinde yer alan cihazlardan biri de powerbank'ler...
Akıllı telefonlar gün geçtikçe gelişiyor; ancak telefonların batarya ömrü söz konusu olduğunda ortada kayda değer bir başarı pek yok. Hangi marka olursa olsun, kullanıcıların en büyük şikayeti batarya ömrü hızlıca biten telefonlar... Bu nedenle powerbank aksesuarlarının satışları dünya genelinde hayli fazla ve pek çok kullanıcı, yanı başında powerbank taşıyor.
Powerbank'lere olan ilgi bu denli büyük olunca pek çok marka da bu alanda kendi ürünlerini satıyor ve farklı özellikleriyle rakiplerinin arasından sıyrılmaya çalışıyor. Bu markalardan biri de az önce bahsettiğimiz Hometech'ten başkası değil. A+ sınıfında Li-Polymer tipi bataryalarıyla raflardaki yerini alan şirket, 129 TL'den başlayan fiyatlarla satış yapıyor.
10.000 mAh kapasiteli bataryası olan powerbank, oldukça minik bir tasarıma sahip ve kolayca taşınıyor. Üzerinde 1 micro USB ve de 1 standart USB portu bulunduran cihazın kutusundan şarj kablosu da çıkıyor.
Siyah, beyaz ve açık pembe olmak üzere üç farklı renkte gelen Hometech powerbank'lerin ilerleyen haftalarda yeni renkleri de kullanıcılarla buluşacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle