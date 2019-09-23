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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.09.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Hometech'ten taşınabilir mikrofonlu hoparlör

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Hometech'ten taşınabilir mikrofonlu hoparlör

Türkiye'de faaliyet gösteren ve ürünleriyle tüketicilerin yakından tanıdığı Hometech, taşınabilir mikrofonlu hoparlörü BTH-500 ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kullanıcılar bu ürünle sadece müzik dinlemekle kalmıyor; aynı zamanda karaoke mikrofon olarak da hoparlörü kullanabiliyor.

Bluetooth teknolojisi artık pek çok cihazın kablosuz olarak çalışabilmesine olanak sağlıyor. Bunlardan en popüler olan araçlardan biri de kulaklıklarla birlikte hoparlörler. Bu alanda uzun süredir faaliyetlerine devam eden Hometech, yeni Bluetooth hoparlörleri BTH-500 ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Ancak bu hoparlörün diğerlerine göre önemli bir farkı var: Beraberinde mikrofonla birlikte geliyor.

Mikrofonla gelmesi demek, elbette bu ürünle birlikte karaoke yapabileceğiniz anlamına geliyor. Üzerinde bulunan LED ışık sayesinde ortamı hayli renklendirebilen ürün, güçlü bir hoparlör. Bluetooth bağlantısı dışında üzerinde yer alan kart okuyucu sayesinde hafıza kartı ile de hoparlöre ses verebiliyorsunuz. Üzerinde tiz ayarı da bulunan üründe USB yuvası yer alırken, optik ses girişi ise bulunmuyor.

İmamlar, cenaze namazı sırasında da bu ürünü kullanabilirken, diğer yandan mevlüt ve dua sırasında da kullanışlı bir hoparlör. Okullarda ise konser, tiyatro gibi etkinliklerde boy gösteren cihaz, gençler arasında ağırlıklı olarak karaoke partilerde kendini gösteriyor. 

Ürün, 180-200 TL fiyat aralığında satılıyor. 

Teknik özellikler:

H.Tech BTH-500 Taşınabilir Mikrofonlu BT Speaker Amfi

Özellikler

BT, USB ve AUX özelliği

MP3 ve WAV formatlarını destekler

Güç Girişi: DC 5V/1A

3.7V 1200mAh şarj edilebilir pil

LED ışıklandırma

Ses Güçü: 10W

Hopörler empedans değeri 40hm

Kutu içeriği

Outdoor Speaker

Micro USB Kablo

3.5mm AUX Kablo

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