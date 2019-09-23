Hometech'ten taşınabilir mikrofonlu hoparlör
Türkiye'de faaliyet gösteren ve ürünleriyle tüketicilerin yakından tanıdığı Hometech, taşınabilir mikrofonlu hoparlörü BTH-500 ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kullanıcılar bu ürünle sadece müzik dinlemekle kalmıyor; aynı zamanda karaoke mikrofon olarak da hoparlörü kullanabiliyor.
Bluetooth teknolojisi artık pek çok cihazın kablosuz olarak çalışabilmesine olanak sağlıyor. Bunlardan en popüler olan araçlardan biri de kulaklıklarla birlikte hoparlörler. Bu alanda uzun süredir faaliyetlerine devam eden Hometech, yeni Bluetooth hoparlörleri BTH-500 ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Ancak bu hoparlörün diğerlerine göre önemli bir farkı var: Beraberinde mikrofonla birlikte geliyor.
Mikrofonla gelmesi demek, elbette bu ürünle birlikte karaoke yapabileceğiniz anlamına geliyor. Üzerinde bulunan LED ışık sayesinde ortamı hayli renklendirebilen ürün, güçlü bir hoparlör. Bluetooth bağlantısı dışında üzerinde yer alan kart okuyucu sayesinde hafıza kartı ile de hoparlöre ses verebiliyorsunuz. Üzerinde tiz ayarı da bulunan üründe USB yuvası yer alırken, optik ses girişi ise bulunmuyor.
İmamlar, cenaze namazı sırasında da bu ürünü kullanabilirken, diğer yandan mevlüt ve dua sırasında da kullanışlı bir hoparlör. Okullarda ise konser, tiyatro gibi etkinliklerde boy gösteren cihaz, gençler arasında ağırlıklı olarak karaoke partilerde kendini gösteriyor.
Ürün, 180-200 TL fiyat aralığında satılıyor.
Teknik özellikler:
H.Tech BTH-500 Taşınabilir Mikrofonlu BT Speaker Amfi
Özellikler
BT, USB ve AUX özelliği
MP3 ve WAV formatlarını destekler
Güç Girişi: DC 5V/1A
3.7V 1200mAh şarj edilebilir pil
LED ışıklandırma
Ses Güçü: 10W
Hopörler empedans değeri 40hm
Kutu içeriği
Outdoor Speaker
Micro USB Kablo
3.5mm AUX Kablo
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