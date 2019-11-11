Hometech Alfa 300i: Düşük fiyata yüksek performans sunan dizüstü
Türkiye'de faaliyet gösteren ve ürünleriyle tüketicilerin yakından tanıdığı Hometech, yeni dizüstü bilgisayarı Hometech Alfa 300i ile dikkatleri üzerine çekti. Şimdi gelin, düşük fiyata yüksek performans sunan bu cihazın özelliklerine yakından bakalım.
Masaüstü bilgisayarların yeri ayrı olsa da, günümüz mobil dünyasında kullanıcılar artık çoğunlukla dizüstü bilgisayarlarını yanında taşımayı tercih ediyor. Ancak dizüstü bilgisayar seçiminde kullanıcıların pek çok noktaya dikkat etmesi gerekiyor. Bunların başında elbette cihazın işlemcisi, RAM'i, dahili depolama hafızası ve tabii ki ekran büyüklüğü ile orantılı fiyatı... Bu kapsamda Türkiye pazarına sunulan Hometech Alfa 300i, 2000 TL seviyelerinde bilgisayar arayan kullanıcılar için bir opsiyon olabilir.
Intel Core i3-5005U işlemciden güç alan cihaz, 14 inç'lik bir ekranla geliyor. 1920x1080 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen ürün, 4 GB RAM kullanıyor. Dahili hafıza tarafına geldiğimizde ise 128 GB SSD depolama hafızası görülüyor. Toplam hafızanın en azından 256 GB olması, kullanıcılar için fazlasıyla iyi olurdu. Ancak SSD olması nedeniyle cihaz oldukça hızlı açılıyor ve kullanıcısını bekletmiyor elbette.
Bluetooth 4.0 teknolojisini kullanan Hometech Alfa 300i, 0.3 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir ön kameraya sahip. Üzerinde 2 adet USB 3.0 yuvası yer alan üründe ayrıca HDMI portuna da yer verilmiş. 3.5 mm kulaklık yuvasıyla gelen ürün, Windows 10 işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Yani cihazı aldıktan sonra yapmanız gereken pek bir şey yok aslında; sadece isminizi girip oturumu açıyorsunuz, o kadar.
İçerisinde 4800 mAh batarya bulunan ve diğer dizüstü pek çok bilgisayarlarda olduğu gibi dahili mikrofon ve hoparlörü üzerinde barındıran cihaz, 332.6 x 223.5 x 21 mm ebatlarında.
Ürünün fiyatı ise 2298 TL...
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