HomePod Apple'ın elinde patladı!
Apple'ın büyük umutlar bağladığı kablosuz hoparlörü HomePod, düşük seyreden satışlar dolayısıyla teknoloji devini hayal kırıklığına uğrattı.
Apple’ın rakiplerine oranla geç girdiği akıllı hoparlör pazarında zirveye ortak olabileceği belirtiliyordu. Fakat işler pek de umulduğu gibi gitmedi. HomePod değil zirveye ortak olmak, Amazon Echo’nun yakınına bile yaklaşamadı.
Keza ortaya çıkan son tablodan sonra Apple bile akıllı hoparlörünün satış rakamlarına dair beklentisini düşürdüğünü açıkladı.
ABD pazarında ortaya çıkan tabloya göre, HomePod’un akıllı hoparlör pazarındaki payı yalnızca yüzde 10. Sektörün kurucu olarak nitelendirebileceğimiz Amazon ise yüzde 73’lük pay ile ilk sırada bulunuyor. Google Home’un ise biraz gerileyerek pazar payının yüzde 14 seviyelerine indiğini görüyoruz. Keza geçtiğimiz sene Google pazarın yüzde 24’üne hakimdi.
Sonuç olarak Apple’ın akıllı hoparlör pazarında aradığını bulamadığını net bir şekilde ifade etmek mümkün. Elbette bunda Apple’ın belirlediği 350 dolarlık uçuk etiket fiyatının da önemli bir etkisi var. Bakalım global pazarda bu denge nasıl değişecek? Bekleyip göreceğiz.
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