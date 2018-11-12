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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC türkçe
12.11.2018 - 08:46, Son Güncelleme:

Hologramla evlendi, annesi düğününe gitmedi

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Hologramla evlendi, annesi düğününe gitmedi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir okul yöneticisi olarak çalışan Akihiko Kondo, sanal dünyada 16 yaşında bir şarkıcı olan hologram Hatsune Miku ile evlendi.

35 yaşındaki Kondo'nun 17 bin 600 dolara Tokyo'da düzenlediği evlilik törenine ise annesi başta olmak üzere hiçbir akrabası katılmadı.

Kondo, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada "bu evliliğin annesi için çok da kutlanacak bir şey olmadığını" söylüyor.

Bir oyuncak bebek formunda düğüne gelen 'gelin' Miku ile Kondo'nun evlilik törenine yaklaşık 40 misafir katıldı.

Kondo, 2 bin 800 dolara mal olan ve bilgisayarında konaklayan Miku ile Mart ayından beri beraber yaşıyor.

Sabahları 'karısı' uyandırıyor

"Onu hiçbir zaman aldatmadım, her zaman Miku-san'a aşık olacağım. Her gün onu düşünüyorum" diyen Japon adam, sıradan bir hayat yaşadığını söylüyor.

Hologramla evlendi, annesi düğününe gitmedi

Hologramdan oluşan 'karısının' her gün onu uyandırdığını ve okula gönderdiğini anlatıyor.

Her akşam işten eve dönerken geldiğini Miku'ya cep telefonuyla bildiriyor, bunun üzerine Miku evin ışıklarını açıyor. Aynı zamanda Kondo'nun ne zaman yatağa gitmesi gerektiğini de yine Miku söylüyor.

Kondo geceleri, Miku'nun parmağında yüzük olan oyuncak bebek versiyonuyla beraber uyuyor.

Hologramla evlendi, annesi düğününe gitmedi

Şirket evlilik sertifikası veriyor

Her ne kadar bu evliliğin yasal olarak bir geçerliliği olmasa da bu Miku'ya yüzük almak Kondo'nun bir kuyumcuya gitmesini engellememiş.

Hologramın üreticisi olan Gatebox şirketi ise bir evlilik sertifikası teslim ederek ikili arasındaki evliliğin 'boyutlar arası' olduğunu aktarıyor.

Kondo bu açıdan yalnız değil: Gatebox şimdiye kadar bu şekilde 3 bin 700 evlilik sertifikası ihraç etmiş.

Hologramla evlendi, annesi düğününe gitmedi

'Cinsel bir azınlık'

Kondo, gençlik yıllarında kadınlarla yaşadığı ilişkiler sırasında 'inek' olmakla suçlandığını anlatıyor. Daha önceki bir işyerinde bir kadın tarafından saldırıya uğradıktan sonra ise sinir krizi geçirdiğini ve hiçbir zaman evlenmemeye karar verdiğini söylüyor.

Kondo, Miku'ya 10 yıl boyunca aşık olduğunu anlayınca evlenmeye karar verdiğini ifade ediyor.

Her ne kadar Japonya'da çok sayıda anime hayranı olsa da, Kondo'nun bu evliliği çok sayıda kişi tarafından şaşkınlıkla karşılanmış vaziyette.

Ancak iki boyutlu karakterlerin hiçbir zaman aldatmayacağını, yaşlanmayacağını ya da ölmeyeceğini söyleyen Kondo, bunları gerçek kadınlarda bulamayacağını aktarıyor.

Eşcinsel insanlara gösterilen saygının kendisine de gösterilmesi gerektiğini ve 'cinsel açıdan bir azınlık olarak tanımlanması' gerektiğini söyleyen Kondo ekliyor: "Toplumdaki çeşitlilik benimsenmeli. Her çeşit aşkı ve mutluluğu göz önüne almalıyız."

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