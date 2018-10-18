Hologram nedir?
Hologram teknolojisi son yıllarda ülkemizde de popüler bir hal aldı. 2012 Coachella festivaline 13 Eylül 1996’da hayatını kaybeden Tupac, Billboard ödüllerine de Michael Jackson hologram performansıyla damga vurmuştu. Dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Selami Şahin de 50. sanat yılı kutlamalarında hologram yöntemiyle Zeki Müren’le düet yapmıştı. Peki, hologram nedir?
Hologram kelimesi Yunanca sözcüklerin bileşiminden oluşmaktadır. "Holos" (Tam Görüntü) ve "Gram" (Yazılı) anlamındadır. Hologram lazer ışın dalgalarının pozitif karışımı ile oluşan üç boyutlu kayıttır. Holografinin teknik terimi "Dalga Sınırının Yeniden Yapılanması”dır.
Hologram, orijinal objenin üç boyutlu gerçek kaydı, kısaca üç boyutlu lazer fotoğrafıdır. Hologramların en büyük özellikleri üç boyutlu görüntüleri yansıtmalarıdır. Başka bir deyişle; 3 boyutlu fotoğrafların lazer teknolojisiyle kaydedilmesi, depolanması ve hareket efektinin kazandırılarak çok boyutlu ortama aktarılması sonucu elde edilir. Bu fotoğraflar hareket edebilme becerisine sahiptirler.
Hologramlar derinlik ve paraleks içerdiğinden, objenin çevresini ve arkasındaki objelerin daha da derinlik içinde görülmesini sağlar. Birçok açı ve derinlikten görünebilmesi mümkündür Tıpkı gerçek hayatta gördüklerimiz gibi.
Hologram ya da holografik teknoloji, genellikle hayatta olmayan sanatçıların sanal olarak sahnede bulundurulması için kullanılıyor.
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