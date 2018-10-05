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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
05.10.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Hollanda'da Siber Güvenlik Fuarı'nda Türk firmalarına yoğun ilgi

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Hollanda'da Siber Güvenlik Fuarı'nda Türk firmalarına yoğun ilgi

Hollanda'da Siber Güvenlik Haftası (CSW) kapsamında düzenlenen Siber Güvenlik Fuarı'nın ikinci büyük katılımcısı Türkiye'nin standı büyük ilgi gördü.

Lahey Fokker Terminal Salonu'nda bu yıl 3'üncüsü düzenlenen fuarda, Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin katkısıyla, CSW kapsamında Lahey'deki  kümelenme üyesi 28 Türk firmanın 20'si katıldı.

Fuara, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Yüksel, Rotterdam Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Ömer Tarık Gençosmanoğlu, Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Cenk Özen ve Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şenol ve HAVELSAN Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin de katıldı. 

Fuarın yanı sıra 2 gün boyunca 6 Türk firması siber güvenlik ile ilgili konularda sunum yapacak.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin fuara gurur verici bir katılım sağladığını söyledi.

Yüksel, "Fuar ve panellerde çok sayıda şirketimizin aktif bir katılım sergiliyor olması ülkemizin bu alanda ne kadar ilerlediğinin göstergesidir. Şirketlerimizin bazılarının Hollanda da ofisleri var. Hollanda bu alanda uluslararası piyasaya açılan kapılardan birisidir." dedi. 

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Cenk Özen de Türkiye'de bu yıl haziran ayının sonunda lansmanı yapılan kümelenmenin ilk ciddi etkinliği olduğunu dile getirdi. 

Özen, "Bizim ana hedeflerimizden biri Türk firmalarımızın yurt dışında tanıtılmasıdır. Siber güvenlikte özellikle uluslararası iş birlikleri çok önemli. Ortak çalışmayla beraber güvenliğinizi de sağlamanız gerekiyor. Fuar, bu noktada Türkiye olarak uluslararası topluluğa ciddi bir katılım gösterdiğimiz etkinlik oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin ilk kez katılmasına rağmen ev sahibi Hollanda'dan sonra en çok katılımcı ülke olduğuna dikkati çeken Cenk Özen, "Diğer ülkelerin katılımcı firmalarına, ziyaretçilere ve Hollanda'nın kendi kümelenmesine açıkçası çok memnuniyetle karşılanmış bir sürpriz oldu diyebilirim. Kümelenmenin oluşmasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının ciddi bir liderliği ve inisiyatifi var. Devletin bütün kademelerinin bizi destekliyor olması çok umut verici, bu yüzden kendilerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuarın ilk gününde diğer firmalarla görülen ilgiden dolayı mutluluk duyduklarını aktaran HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şenol da "HAVELSAN olarak, bilgi iletişim, komuta kontrol ve simülatör üretiminde olduğu gibi siber güvenlikle bağlantılı ürünlerimiz ve çalışmalarımızla da dünyada söz sahibi olmayı ve ülkemize kazanımlar sağlamayı hedefliyoruz. Bunu tek başına yapmıyoruz. Bu alanda çalışmaları olan diğer firmalarla onların da güvenlik çözümlerine destek vererek birlikte çözümler üretmekteyiz. Güç birliği sağlayarak bu alanda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca siber güvenlik konusunda çözümler yanında bu konuda farkındalığı artırmak maksatlı siber güvenlik eğitimleri de vermekteyiz." değerlendirmesinde bulundu. 

Gelecekte siber güvenliğin her alanda bulunacağına vurgu yapan Şenol, şunları kaydetti:

"Türk insanı olarak potansiyelimiz bulunmakta. Mühendislerimize ve kendi çözümlerimize güvenelim. Kendi çözümlerimizin başta eksiklikleri olabilir ama bunu sorun ederek güvensizlik yaşamadan bu eksiklerimizi de süratle gidererek siber güvenlik alanında da yerimizi alalım ve geleceğe güvenle bakalım. Buna ihtiyacımız var. Bu yüzden çok çalışmalıyız, kendimize güvenmeliyiz ve üretmeliyiz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz." 

 

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