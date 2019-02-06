Hollanda'da bisiklet sürerken telefon kullananlara ceza
Bisiklet kullanımının oldukça yaygın olduğunu bildiğimiz Hollanda'da yapılan yeni düzenleme ile beraber bisiklet sürerken telefon kullananlara ceza verilecek.
Özellikle Hollanda'da oldukça yaygın olan bisiklet kullanımı günlük yaşamın bir parçası olmuş durumda. Bisiklet kullanım oranı o kadar fazla ki ülke nüfusundan daha fazla bisiklet bulunuyor. Bu oranın böylesine yüksek olması ve bazı kullanıcıların dikkatsizliği trafik kazalarını da beraberinde getiriyor. Hollanda'da bu duruma karşı bisiklet sürerken telefon kullananlara ceza verecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus şunları söyledi; Plan bakanlar konseyi'nde görüşülüyor. Konuyu ciddi bir şekilde ele alıyoruz. Bisiklet sürerken telefon kullananları durdurup bunun trafikte çok tehlikeli bir davranış olduğunu göstereceğiz.
1 Temmuzdan itibaren gerçekleştirilecek olan yasanın sonucunda bisiklet sürerken telefon kullananlara 95 Euro para cezası verilecek.
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