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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.05.2019 - 08:01, Son Güncelleme:

HMD Global ile Qualcomm arasında 5G işbirliği

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HMD Global ile Qualcomm arasında 5G işbirliği

Qualcomm ve HMD Global, HMD Global tarafından Nokia markası altında üretilip, pazarlanan cihazları kapsayan, dünya çapında doğrudan lisans anlaşmasına imza attığını duyurdu. Anlaşmaya göre Qualcomm, HMD Global'a 3G, 4G ve 5G tek modlu ve çok modlu cihazları tam şekilde geliştirmesi, üretmesi ve satması için patent lisansları verdi.

Anlaşmayı değerlendiren HMD Global CEO'su Florian Seiche şunları söyledi:

"Her gün daha iyiye giden, gelişen telefonlar sunma isteğimiz bize yön veriyor. Bunun için, tüm dünyada sınıfının en iyisi iş ortaklarıyla yakın bir çalışma içindeyiz. Qualcomm ile yaptığımız iş birliği, pazara öncü yenilikler sunmamızı ve tüketicilere verdiğimiz sözü tutmamızı sağlıyor."

Qualcomm’un, HMD Global ile uzun süreli bir teknoloji ilişkisine dayalı 3G, 4G ve 5G çok modlu lisans anlaşmaları imzalamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Qualcomm Başkan Yardımcısı ve Qualcomm Teknoloji Lisansları Departmanı Başkanı Alex Rogers, "5G'ye geçişin öncülüğünü yapan Qualcomm olarak, devrim yaratan 3G/4G/5G teknolojilerimizi HMD Global gibi orijinal malzeme üreticilerinin kullanımına sunmaktan ve tüm dünyada ilgi çeken ürünleri pazara çıkarmalarına destek olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

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