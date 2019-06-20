HMD Global, Google ve CGI ile Anlaştı

Nokia telefonlarının evi olan HMD Global, CGI ve Google Cloud ile telefonların veri toplama merkezlerini Finlandiya'ya taşımak için ortaklık yaptığını duyurdu. Bu gelişme ile şirket, daha iyi bir müşteri ve cihaz deneyimi sunabilmeyi ve Nokia cihazlara gelecek olan güncellemelerin bu sayede daha hızlı ve net gerçekleşebilmesini amaçlıyor.

HMD Global, Google Cloud’un gelişmiş veri analiz sistemi ve makine öğrenimi teknolojileri ile CGI’ın bulut ve veri bilimi uzmanlığını kullanarak, tüm dünyadaki Nokia tutkunları için kullanıcı deneyimini geliştirmek adına veri analizini en üst seviyeye çıkarıyor. Yeni merkezinde veri depolayacak ilk Nokia akıllı telefonlar, Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 2.2’den itibaren piyasaya sürülen yeni Nokia akıllı telefonlar olurken, daha önceki Nokia akıllı telefon modellerinin verileri ise bu yılın devamında, Android Q güncellemesinden sonra taşınacak.

Dünyanın dört bir yanındaki Nokia kullanıcılarının, tüm Nokia akıllı cihazların saf Android sunması konusuna önem verdiğini belirten HMD Global'ın Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas, “Nokia kullanıcılarımız, her ay güvenlik güncellemelerinin yanı sıra 2 yıllık işletim sistemi yükseltmelerinin yanı sıra 3 yıl boyunca düzenli güvenlik güncellemeleri de alabiliyor. Tüm Nokia akıllı telefonlarının daha uzun süre yeni kalabilmesini ve kullanıcıların en son Google yeniliklerinden faydalanmalarını sağlamak istiyoruz. Bu sebeple Android işletim sistemi yükseltmelerini kullanıcılarımıza diğer tüm üreticilerden daha hızlı sunmaya çalışıyoruz. Kullanıcıların Nokia akıllı telefonlarına güvenebilmelerinin en önemli nedeni de bu, yani zamanla daha iyi olmaya devam edebilmesi. Bu önemli gelişmeyle kullanıcılarımızın güvenlerini korumak adına oldukça önemli bir adım attık” dedi.

Bu önemli gelişme, HMD Global’in Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GDPR) gibi AB Veri Gizliliği Düzenlemeleri de dahil olmak üzere, Avrupa’daki tüm ilgili güvenlik önlemlerine ve mevzuatlarına uyum sağlama taahhüdünü daha da güçlendiriyor. HMD Global’in CGI ve Google Cloud ile oluşturduğu yeni veri çözümü, toplanan tüm telefon etkinleştirme ve performans verilerinin tamamen HMD Global tarafından yönetilmesiyle GDPR çerçevesine uyum sağlamaya devam ediyor.