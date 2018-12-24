Hızlı ve ucuz internet için iki öneri

BTK tarafından alınan kararla 2017 yılında aşamalı olarak kaldırılmaya başlanan AKN’nin 1 Ocak 2019’da tamamen hayatımızdan çıkacağı duyuruldu. Yeni dönemde Türk Telekom tarafından uygulanacak sınırsız internet fiyatları ise artık düşük hızda internetin de daha pahalıya alınacağını gösteriyor. Bunun yanı sıra Türk Telekom’un diğer işletmeciler için önerdiği toptan hizmet alım tarifelerinin BTK tarafından onaylanması halinde diğer işletmeciler de tarifelerinde fiyat artışı yapmak zorunda kalacaklar.

Kotalı ve Sınırsız internet tarifeleri nedir?

Kotalı tarifeler: Bu grupta yer alan tarifelerde abonelere aylık belli bir kullanım miktarı veriliyor, bu miktar ay içinde aşıldığında ek ücretlendirme yapılıyor veya ek paket satın alınıyor. BTK’nın almış olduğu AKN’nin şimdi kaldırılması kararı bu grubu etkilemiyor. Bu gruptaki 2019 tarifeleri henüz Türk Telekom tarafından açıklanmadı.

Sınırsız tarifeler: Bu tarifelerde kullanım miktarı sınırı yok ancak aşırı kullanımın ve suistimallerin önlenmesi için Adil Kullanım Noktası tanımlanıyor, ay içinde bu nokta geçilince hız düşürülüyor. BTK’nın aldığı kararla bu sınır kaldırılıyor. Türk Telekom bu tarifelerle ilgili 2019 fiyatlarını açıkladı.

Türk Telekom’un toptan tarifeleri neden önemli?

İnternet servisi sunan şirketler İabonelerine internet hizmeti sunabilmek için Türk Telekom’dan çeşitli altyapı hizmetleri satın alıyorlar. Türk Telekom bu hizmet kalemlerine %50 – 60’a varan zam yapmak için bir süre önce BTK’ya başvurdu. BTK bu tarifeleri olduğu gibi onaylarsa işletmecilerin maliyetleri önemli ölçüde artacak ve onlar da internet fiyatlarını arttırmak zorunda kalacaklar. Bu zamların hiç yapılmaması veya makul ölçülerde arttırılması halinde alternatif işletmecilerin internet fiyatları bu kadar artmayacak ve piyasa rekabet altında dengelenecektir.

Vatandaşların bu artışlardan kurtulmaları için kesin çözüm nedir?

Yüksek hızlı ve kotasız internetin tüm vatandaşlara uygun fiyattan satılması gerektiğini vurgulayan Arıak fiber altyapının hızla yaygınlaştırılması ve mevcut altyapıların tüm işletmecilere ücreti karşılığında kiralanmasının internet hizmetlerinde rekabeti sağlayacağını ve internet tarifelerinde uygun fiyatların kalıcı olarak sunulmasına imkan tanıyacağını belirterek, “Avrupa'da hakim operatörlerin çoğu altyapısını rakiplerine ücreti karşılığı kullandırıyor ve bu sayede yerleşik işletmecilerin pazar payı yüzde 30-40'lara gerilemiş durumda. Bundan da halk kârlı çıkıyor. Bizde fiber altyapı tüm işletmecilere kullandırılmazsa tekelleşme daha fazla hissedilecek ve uygun fiyatlı tarifeler uzun bir süre daha mümkün olmayacak” diyor.

Arıak ayrıca TELKODER olarak interneti aşırı kullanan veya suistimal eden az sayıda abone olduğunu, bunların yarattığı aşırı kullanım bedellerini interneti normal kullanan büyük çoğunluğun ödemek zorunda kalacağını, bunun önlenmesine yönelik düzenleme yapması için BTK’ya başvurduklarını ancak bu yönde bir düzenlemenin henüz yapılmadığını belirtti.

Bakan Yardımcıları için zor bir sınav

Türk Telekom Yönetim ve Denetim Kurullarında üçü Ulaştırma Bakanlığı, ikisi Hazine ve Maliye Bakanlığından olmak üzere beş Bakan Yardımcısının bulunduğunu, Sektörü düzenlemek ve geliştirmekten sorumlu olan Bakan Yardımcısının aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı olduğuna dikkat çeken Arıak sözlerine şöyle devam etti; “Sektörü büyütmeyen, rekabeti önleyen her kural ve yönetimin sonucu kötüdür. Sektörümüzün genel yönetiminden sorumlu kişilerin, kim olduklarından bağımsız olarak, sektör firmalarının yönetiminde görev alması eşyanın tabiatına aykırıdır. Yönetim anlayışımızı ve uygulama yöntemlerimizi kökten değiştirme zamanı gelmiştir.” dedi.