Hızlı parmaklarıyla dünya şampiyonu oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHızlı parmaklarıyla dünya şampiyonu oldu
GeriTeknoloji Hızlı parmaklarıyla dünya şampiyonu oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
17.05.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Hızlı parmaklarıyla dünya şampiyonu oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hızlı parmaklarıyla dünya şampiyonu oldu
Fotoğraf: Temsili

Gaziantep'te 10. sınıf öğrencisi Mahmut Tosun, 17 ülkeden 1243 kişinin katıldığı INTERSTENO 2019 Dünya İnternet Klavye Şampiyonasında 13-16 yaş grubunda dünya birincisi oldu.

10 yaşından bu yana aktif şekilde bilgisayar kullanan ve kendisini sürekli geliştiren genç şampiyonun hedefi ise ileride bilgisayar mühendisi olarak klavyedeki hızını, yazacağı programlarda kullanmak.

Gaziantep Sanko Okullarında robotik ve bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan Neriman Ersönmez, yaptığı açıklamada, çocukların farkındalıklarını artırmak için ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (INTERSTENO) tarafından düzenlenen İnternet Klavye Şampiyonasının da bunlardan biri olduğunu ifade eden Ersönmez, İtalya merkezli federasyonun yarışmalarına 3-4 yıldır katıldıklarını ve bu yıl güzel bir derece elde ettiklerini belirtti.

Ersönmez, 10. sınıf öğrencisi Mahmut Tosun'un ana dil kategorisinde dünya şampiyonu, 6. sınıf öğrencisi Mete Kağan'ın ise hem ana dilde hem de çoklu dil kategorisinde dünya 5'incisi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çocuklar yetenekli ama işin içerisine biraz teknik katmak gerekiyordu. Teknikle birleştirince güzel sonuçlar elde ettik. Çocuklar bilgisayarla uğraşmayı seviyor, ikisinin de programcılık yönü kuvvetli. Bilgisayarda geçirdikleri zamanı biraz daha verimli kullanmalarını sağlayabilmek adına iki parmaktan 10 parmağa doğru kendilerini geliştirdiler. Yarışmada katılarak, güzel bir sonuç elde edip okulumuzu ve ülkemizi gururlandırdılar. Zaten çocukların el ve göz koordinasyonları yüksek. Bunu teknikle birleştirince güzel sonuçlar elde ettik."

"Çalışmamıza değdi"

Dünya şampiyonu 16 yaşındaki Mahmut Tosun da 10 yaşından bu yana aktif olarak bilgisayar kullandığını söyledi. 

Klavyede ilk başlarda iki parmağıyla bakarak çok yavaş yazabildiğini anlatan Tosun, sonradan araştırarak 10 parmak yazma tekniğini öğrendiğini ve kendisini geliştirdiğini ifade etti.

Tosun, öğretmeni Neriman Ersönmez'in yönlendirmesiyle 2-3 yıldır klavye şampiyonasına katıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hızımı artırabilmek için sürekli testler yaptım. Yarışmada geçen yıl dünya üçüncüsü olmuştum. Bu yıl dünya birincisi oldum. Yarışma çok zorluydu. 10 dakika boyunca aralıksız yazdık. Heyecanlıydı, bu dereceyi beklemiyordum. Çalışmamıza değdi. Hızlı klavye kullanmam internetteki bilgilere daha hızlı erişebilmemi sağlıyor, zamanımı daha verimli geçiriyorum. İleride bilgisayar mühendisi olmayı istiyorum."

"Zamanımı daha verimli kullanabiliyorum"

Dünya beşincisi 12 yaşındaki Mete Kağan Altun ise küçüklüğünden bu yana bilgisayara ilgi duyduğunu söyledi.

İlk başlarda çok hızlı yazamadığını ancak gün geçtikçe kendisini geliştirdiğini anlatan Altun, "Yarışmaya da öğretmenimizin yönlendirmesiyle katıldım. Gün içinde çalışıyordum, çaba sarf ettim. Hızlı yazabildiğim için zamanımı daha verimli kullanabiliyorum. Proje ödevim varsa bunu daha hızlı bitirebiliyorum. Büyüdüğümde bilgisayarla ilgili bir meslekte çalışmak yerine hakim olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?