Hitman artık tamamen bedava oldu!
Suikast ve casusluk temalı aksiyon oyunu Hitman'e gelen güncelleme ile 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Casusluk ve suikast konulu aksiyon oyunu Hitman'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklama sevenlerini mutlu etti. Yapılan açıklamaya göre Hitman oyununun Summer Pack güncellemesi kısa süreliğine ücretsiz. Üstelik oyunu 31 Temmuz'a kadar indirirseniz oyuna da ücretsiz sahip olacaksınız.
Hitman'in son oyunu olan Absolution bilindiği gibi bölümler halinde hikayeleştirilmişti. Oyuna "Summer Pack" ile dahil olan son bölümü 'Marrakesh' tüm oyunculara ücrretsiz oldu. Oyunun bu bölümünü 31 Temmuz'a kadar Steam, Xbox One ve ya PS4 platformlarından indirebilirsiniz. Ayrıca eğer oyuna sahip değilseniz "Summer Pack"i indirirken oyunu da ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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