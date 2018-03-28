Hitman Sniper kısa süreliğine ücretsiz!

Square Enix tarafından hem iOS hem de Android kullanıcılarına 2015 yılında 1 dolar fiyat etiketiyle sunulan Hitman Sniper, yine kısa süreliğine ücretsiz oldu. 150 görevin olduğu oyunda, oyuncuların izlediği Hitman filmlerindeki gibi bir suikastçı yer alıyor. Öncelikle stratejik beceriler geliştiriliyor ve kusursuz bir suikastçılık görevi başlıyor.

Görevlerin tamamlanmasıyla birlikte oyuncular, farklı silahlar toplayabiliyor. Oyunda toplam 16 adet silah bulunuyor. Liderlik tablosunun da oyunda olmasıyla birlikte arkadaşlarınızla bu oyunu oynayabiliyor ve yarışabiliyorsunuz.